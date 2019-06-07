Оператор ЗСД уточнил время действия «дачных скидок»

В компании – операторе Западного скоростного диаметра ООО «Магистраль Северной столицы» подтвердили введение «дачных скидок» и уточнили время их действия. Они заработают сегодня, 7 июня, с 16 часов.

Вообще же скидку смогут получить только водители транспортных средств I класса, оплачивающие проезд транспондером, и только по пятницам (по направлению из города, то есть на север) и воскресеньям (по направлению в город, то есть на юг) с 6:00 до 23:59. Въезжать можно с любой развязки, кроме КАД (юг), заканчивается действие скидки в Белоострове.

Специальный тариф для отдыхающих горожан составляет 50% от действующего в настоящее время «Базового тарифа «Транспондер». Например, поездка от Ленинского проспекта до «Скандинавии» обойдётся в 134,8 рубля, а от Богатырского до «Скандинавии» – в 60,6 рубля, уточняют на сайте ЗСД.





