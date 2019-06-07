Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

фото предоставлено компанией ГК «КВС»

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе в части совместного внедрения современных технологий и сервисов для розничных потребителей. Также стороны планируют развивать партнерские программы в области розничного кредитования совместных клиентов, в сфере инвестиционно-банковской деятельности и других направлений. Основной целью соглашения является повышение эффективности деятельности сторон.

«Компания КВС – один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с которым банк связывают многолетние партнерские отношения. Это прогрессивная команда, которая активно внедряет современные цифровые сервисы, — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. — В конечном итоге выигрывает совместный потребитель, получая качественные услуги и выгодные предложения от банка и строительной компании в решении жилищных вопросов».

«Стратегическое сотрудничество со Сбербанком – ведущим банком страны и нашим давним партнером, – позволит укрепить свою технологическую базу и вместе работать над созданием новых уникальных цифровых решений, востребованных на рынке новостроек, – уверен генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко. – Вместе со Сбербанком мы сможем оказывать нашим клиентам полный спектр услуг. Благодаря банку-партнеру и площадке domclick.ru стало возможно приобрести квартиру через интернет, при этом клиент может находиться в любой точке земного шара. Этот сервис прост, понятен и удобен. Совместно со Сбербанком мы сделали так, что наши клиенты получают услуги быстро и качественно».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

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