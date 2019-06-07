«Первая технологическая». Путин охарактеризовал санкции США против Huawei

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2019 7 июня высказался по поводу санкций, введенных США против китайской Huawei.

«Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка. Это первая технологическая война наступающей цифровой эпохи», – сказал он.

По мнению президента, модель глобализации себя исчерпала. В итоге страны-лидеры, которые проповедовали свободу торговли, стали заниматься «откровенным рейдерством и устранением конкурентов нерыночными методами».





