«Зенит» предложил Анюкову стать тренером

Руководство футбольного клуба «Зенит» не будет продлевать контракт футболиста с 36-летним защитником Александром Анюковым. Как сообщает «Спорт-Экспресс», ветерану предложили перейти на тренерскую деятельность внутри клубной системы.

Действующий контракт Анюкова с «Зенитом» истекает 30 июня.

Ранее объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» обратилось к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой подписать новое соглашение с 36-летним защитником Александром Анюковым. Александр Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В составе петербургской команды он стал пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008), дважды Кубка России (2010, 2016), четырежды Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016).





