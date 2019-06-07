Огонь на трассах. На А-120 ДТП с детьми, людей вытащили из полыхающей «Газели»

О двух автомобильных пожарах на трассах под Петербургом сообщают очевидцы. В одном из огненных ДТП пострадали люди.

На дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе посёлка Гладкое столкнулись, по словам очевидцев, «Тойота Камри», в которой ехала семья с детьми, и фургон. «Камри» вышла на обгон, и ...опа. Из «Газели» успели вытащить людей, были живы», – рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Павел. «Газель» на боку в кювете, двоих пострадавших из «Газели» достали, один в сознании, другой нет. Со слов пострадавшего из «Газели», «Камри» им в лоб выехала», – добавляет Алексей.







По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, виноват всё-таки водитель «Газели». Как сообщает отдел пропаганды, около 13:10 на 116-м километре дороги А-120 (Тосненский район) 72-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойотой Камри» под управлением 32-летнего мужчины. В «Газели» пострадали водитель и его пассажир-мужчина, степень их травм уточняется. Из «Тойоты» госпитализировали двух маленьких детей, чтобы убедиться в том, что они не пострадали.

На трассе «Кола» (Мурманское шоссе) пробка стоит в сторону области после Синявино. Как пишут в группе, там на 54-м километре ночью сгорел контейнеровоз.