Смольный подписал «спортивное» соглашение с «Газпромом». Беглов и Миллер обнялись, показав, что не конкуренты

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. В документ включили и «Полтаву», и яхт-клуб.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», перед подписанием 7 июня Беглов и Миллер тепло обнялись, словно демонстративно отвечая слухам о том, что глава «Газпрома» может уйти из госкорпорации и попытаться избраться губернатором Санкт-Петербурга.

Само соглашение направлено на популяризацию парусного спорта, в том числе среди детей, и создание соответствующей инфраструктуры. В документе названы строительство яхт-клуба в порту «Геркулес», а также строительство и размещение парусника «Полтава». Ранее между сторонами уже было аналогичное соглашение, его срок истек в конце 2017 года.

При этом «Полтава» была спущена на воду в мае 2018 года. Это точная копия первого парусного корабля Балтийского флота 1712 года с таким же названием. Реплику подготовили на верфи исторического судостроения «Полтава» – строительство началось в 2013 году. Строительство яхт-клуба в порту «Геркулес» началось в 2017 году.





