«Теперь это их двор, смиритесь». Выселенные с Арцеуловской пчёлы вернулись и захватили детскую площадку

Уютные домики на пасеке не пришлись по нраву пчёлам, депортированным из Приморского района Петербурга. Управляющая компания предпринимает вторую попытку выдворить оккупантов.







Как сообщили «Фонтанке» читатели, ссылка насекомых продлилась едва ли сутки, и 7 июня на Арцеуловской, 23, снова обосновался рой. В этот раз пчелиная семья не стала устраиваться на фонаре и перебралась прямо на детскую площадку, обосновавшись под горкой.

Пугающую концентрацию насекомых заметили 5 июня. В тот же день роение было прервано: пчёл упаковали в коробку и собирались сселить на пасеку. Приглашенный специалист отметил, что семья домашняя и, скорее всего, через пару дней сама прекратила бы осаду. В УК проверять версию не решились. Непрошеных гостей выселили на пасеку, но это, как оказалось, не помогло. Пока площадка занята, жителей просят проявлять бдительность.