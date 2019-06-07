Экспертный совет в Екатеринбурге выбрал 6 площадок под строительство собора. Сквер у Драмтеатра и участок снесенной телебашни — в списке
Шесть площадок, на которых можно построить кафедральный собор в Екатеринбурге, выбрал экспертный совет из архитекторов и чиновников. Пять вариантов оставили из заявок горожан, шестой предложили специалисты.
Как сообщает 7 июня портал Е1, наиболее предпочтительным архитекторам кажется пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского. При экспресс-опросе местных жителей журналисты выяснили, что те не против собора рядом с их домами.
Остался в списке и спорный сквер у Театра драмы. По мнению заслуженного архитектора России, экс-главы Градостроительного совета уральской столицы Михаила Вяткина, если выбирать этот участок, то проект стоит менять.
«Мы, как профессионалы, говорим, что это место [у Театра драмы] можно рассматривать, но с сохранением сквера. Нужно храм сдвинуть и изменить его параметры (обсуждалось, что вместимость храма должна составлять 700 человек, а сейчас, по проекту, его максимальная нагрузка — 2000 человек. — Прим. ред.)», — заявил Вяткин.
Прошла отбор у экспертов и площадка на улице Горького, 17. Ее собирается осваивать УГМК, и строительства храма ранее там не предполагалось. Топ-менеджмент рассказывал журналистам о планах организовать музейный комплекс после снова здания приборостроительного завода. В последнем сейчас находятся различные коммерческие организации.
Также в ТОП-6 вошли акватория городского пруда за Макаровским мостом, площадка на улице Татищева и территория, где стояла снесенная телебашня (там ранее собирались возводить ледовую арену).
10 июня вопрос продолжит обсуждать рабочая группа. Выбранные варианты чиновники намерены обсудить с представителями епархии и инвесторов. Обещают провести и общегородское голосование.
Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала список предложений горожан по размещению кафедрального собора святой Екатерины. В 11 079 заявках оказался 61 вариант. Предложений, набравших более 100 голосов, насчитали 13.
Справка:
Напомним, решение построить на деньги бизнеса храм святой великомученицы Екатерины в столице Урала (не на историческом месте) вызвало острый конфликт в городе. За несколько дней уличного протеста было задержано около 100 человек, почти каждый третий оказался под административным арестом. Против строительства храма выступают в основном оппозиционеры. К ним присоединились деятели культуры: Сергей Шнуров, Иван Ургант, Монеточка, рэпер Оксимирон. За стройку высказались лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, хоккеист Павел Дацюк, рок-музыкант Вячеслав Бутусов.
Открыть кафедральный собор планировали к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.