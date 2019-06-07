Экспертный совет в Екатеринбурге выбрал 6 площадок под строительство собора. Сквер у Драмтеатра и участок снесенной телебашни — в списке

Шесть площадок, на которых можно построить кафедральный собор в Екатеринбурге, выбрал экспертный совет из архитекторов и чиновников. Пять вариантов оставили из заявок горожан, шестой предложили специалисты.

Как сообщает 7 июня портал Е1, наиболее предпочтительным архитекторам кажется пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского. При экспресс-опросе местных жителей журналисты выяснили, что те не против собора рядом с их домами.

Остался в списке и спорный сквер у Театра драмы. По мнению заслуженного архитектора России, экс-главы Градостроительного совета уральской столицы Михаила Вяткина, если выбирать этот участок, то проект стоит менять.

«Мы, как профессионалы, говорим, что это место [у Театра драмы] можно рассматривать, но с сохранением сквера. Нужно храм сдвинуть и изменить его параметры (обсуждалось, что вместимость храма должна составлять 700 человек, а сейчас, по проекту, его максимальная нагрузка — 2000 человек. — Прим. ред.)», — заявил Вяткин.







Прошла отбор у экспертов и площадка на улице Горького, 17. Ее собирается осваивать УГМК, и строительства храма ранее там не предполагалось. Топ-менеджмент рассказывал журналистам о планах организовать музейный комплекс после снова здания приборостроительного завода. В последнем сейчас находятся различные коммерческие организации.

Также в ТОП-6 вошли акватория городского пруда за Макаровским мостом, площадка на улице Татищева и территория, где стояла снесенная телебашня (там ранее собирались возводить ледовую арену).

10 июня вопрос продолжит обсуждать рабочая группа. Выбранные варианты чиновники намерены обсудить с представителями епархии и инвесторов. Обещают провести и общегородское голосование.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала список предложений горожан по размещению кафедрального собора святой Екатерины. В 11 079 заявках оказался 61 вариант. Предложений, набравших более 100 голосов, насчитали 13.