Глава Росатома рассказал на ПМЭФ, как выбраться из глобального кадрового кризиса

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о том, какие кадры нужны России для перехода к экономике будущего.

«Слово «революция» мы стали произносить довольно часто. Это промышленная революция, цифровая революция, а вот в отношении подготовки человеческого капитала это слово говорить рано», – сказал 7 июня Лихачев.

Он представил результаты глобального исследования Росатома, BCG и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Mission: Talent. От кадров к талантам».

Появление новых технологий, искусственного интеллекта, роботов радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек, а система образования и подготовки не успевает готовить людей к новым требованиям рынка труда. «Складывается парадоксальная ситуация: миллионы людей не могут найти работу, а предприятия жалуются, что работать некому, не хватает квалифицированных специалистов», – отметил Лихачев. Навыки в настоящее время устаревают каждые 2-5 лет. Глобальная экономика недополучает 6% мирового ВВП. Это многомиллиардный налог на продуктивность, который платят работодатели и страны из-за несоответствия квалификации работников актуальным требованиям бизнеса. Изменение текущей ситуации возможно в результате нового социального контракта между бизнесом, государством и системой образования и выстраивания новой парадигмы развития кадров, отметил Лихачев. По его словам, от модели «конвейера» пора переходить к так называемой «человекоцентричной» модели, где основную роль играют ценности и потенциал человека.

В сессии также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, президент WorldSkills International Саймон Бартли, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.





