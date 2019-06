Выходные в Финляндии 8-9 июня: самба, театр и много рока

В эти выходные Хельсинки закружится в ритмах самбы, а музыканты и артисты заполнят главную улицу Иматры. И - фестивали, фестивали, фестивали.

Mikael Rantalainen, City of Helsinki

В субботу, 8 июня, в Финляндии ожидается от +25 до +29 градусов Цельсия, вероятны грозы. В воскресенье по всей стране похолодает на 3-4 градуса, пройдут дожди.

С 6 по 8 июня на Ледовой арене Хельсинки проходит Международный музыкальный фестиваль Sideways. Там выступят Suede, Nas, Kurt Vile &The Violators и другие музыканты. Билет на один день обойдется в 79 евро.







С 7 по 9 июня финская столица принимает ежегодный Карнавал самбы с вечеринками, мастер-классами и парадом. 8 июня праздничная программа начнется в 10:45 на ступенях Кафедрального собора, а в 15:00 с Сенатской площади будут стартовать участники красочного шествия.

7 июня в финской столице начнется юбилейный, 20-й фестиваль городской культуры URB'19. Главными площадками станут театр Kiasma, культурные центры Caisa, Annantalo и Stoa, а также новый лофт Leip?tehdas («Хлебозавод»). В субботу в Stoa с 12 до 17 пройдет бесплатное мероприятие с музыкой, танцами, стрит-артом и грилем. А в 20:00 в театре Kiasma покажут феминистское шоу-варьете Let me be your fantasy. Билеты стоят 16 евро.

8 июня по центру Хельсинки пробегут участники столичного полумарафона. Начнут забег спортсмены от улицы Алвара Аалто в 8:30. Для детей будут отдельные дистанции 500 и 1000 метров.

В Доме музыки в субботу состоится бесплатное мероприятие Feel Helsinki, объединяющее искусство и гастрономию. С 10 до 23 часов посетителей ждут театральные и танцевальные представления в сочетании с блюдами от лучших столичных ресторанов, а также отдельная детская программа.

В культурном центре Caisa в этот же день устроят танцевальный фестиваль Kaktus. А на территории бывшей скотобойни Teurastamo в субботу будут жарить на гриле, слушать музыку и делиться опытом в садоводстве.

В районе Руохолахти в субботу отметят Всемирный день океанов. На причале Таммисааренлайтури с 10 до 14 ждет развлекательная программа на морскую тематику, возможность посетить исследовательское судно Aranda и увидеть в действии новое мусороуборочное судно Roska-Roope.

С 7 по 9 июня в Хювинкяя в 60 км от Хельсинки пройдет опен-эйр Rockfest. В этом году там выступят Kiss, Slipknot, металлисты Disturbed, In Flame и ещё более 30 коллективов. Билет на один день фестиваля стоит от 112,50 евро. О других фестивалях лета.

В Лаппеенранте 8 июня состоится торжественное открытие Песчаного замка. Темой гигантской скульптуры в этом году стало 370-летие Лаппеенранты. Гостей праздника ждут воздушные шары, выступление детских коллективов из Выборга, а также трубадура. В 13:00 начнется бесплатная экскурсия по крепости на русском языке.

А ещё в приграничном городе начался сезон бесплатных летних концертов. В эту субботу музыку можно послушать на Рыночной площади с 11 до 12, в Песчаном замке – с 13 до 14, а на площади Сатаматори – с 18 до 19 часов.

Иматру охватил театральный фестиваль Чёрного и Белого. В субботу 8 июня центральной площадкой станет пешеходная улица Коскенпаррас, на которой бесплатно покажут постановки театральных коллективов из разных стран. Россию представит спектакль «Куклы и клоуны» Театра марионеток им. Деммени. В 18:00 начнется Шоу порогов Иматранкоски, а в 19:00 в культурном центре Virta можно увидеть представление Nasty финского коллектива Susanna Leinonen Company. Билеты стоят от 23,50 евро.

В Тампере 7 июня открывается выставка «Тампере – театральный город». На экспозиции в музейном центре «Ваприикки» представлены сцены из традиционных театральных спектаклей, проходивших в Тампере: от «Гамлета» до «Вестсайдской истории». Основой выставки стали фотографии из архивов музеев и театров Тампере, Театрального музея Хельсинки и Рабочего музея Верстас. Также посетители смогут увидеть театральные наряды, эскизы костюмов и макеты декораций.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»