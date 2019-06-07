«Заявки не было». Минпромторг пока не планирует давать льготы покупателю завода GM

Минпромторг пока не планирует подписывать специнвеcтконтракт с белорусским концерном «Юнисон», претендующим на покупку простаивающего завода General Motors. «Пока такой заявки не было», – сообщил в ходе ПМЭФ-2019 7 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».

«Юнисон» получил разрешение на покупку площадки GM в Шушарах в начале 2019 года. В Смольном ждали закрытия сделки весной, а перезапуска предприятия – в первой половине 2019 года. В конце мая вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что экономическая модель инвестора вызывает у властей Северной столицы серьезные сомнения. Подписание специнвестконтракта с Минпромторгом он назвал маловероятным, а без льгот продукция завода не сможет стать конкурентоспособной.

В самом «Юнисоне» сообщали, что закроют сделку с GM в июне, с июля начнут расконсервацию завода. Компания собирается производить в Петербурге грузовые и легковые электромобили, а также газомоторные машины и автобусы. Но конкретные бренды и модели не называет.





