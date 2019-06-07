Setl Group и Сбербанк договорились о сотрудничестве на 100 млрд рублей

В рамках ПМЭФ холдинг Setl Group и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Представители строительной компании сообщают 7 июня, что документ закрепляет намерение банка стать финансовым партнером Setl Group и кредитовать его строящиеся и перспективные проекты на сумму до 100 млрд рублей.

Подпись под документом поставили председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо и председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев.

В рамках соглашения банк направит средства на развитие девелоперской деятельности холдинга, в том числе и на такие проекты как «Зеленый квартал на Пулковских высотах» в Московском районе и «Чистое небо» в Приморском, а также на проект премиум-класса «TheONE» на Петровском острове.



«Мы давно сотрудничаем со Сбербанком по проектному финансированию, ипотечному кредитованию, банковскому обслуживанию сделок с недвижимостью и многим другим, – подчеркнул Максим Шубарев. – Уверен, в условиях меняющегося законодательства в строительной отрасли это соглашение позволит обеим компаниям найти эффективные пути дальнейшего развития».

«В прошлом году компания Setl Group стала первым партнером Сбербанка в части реализации кредитно-аккредитивной схемы кредитования, – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо. – Мы планируем поддерживать действующие и новые проекты компании и развивать как финансовое, так и нефинансовое сотрудничество как в плане финансового, так и нефинансового взаимодействия».