«Сушите вёсла». Среди пробок, зафиксированных «Яндексом», – часовая на ЗСД

Петербургские автомобилисты «сушат вёсла» на юге города, благо погода этому способствует. Сообщения пользователей «Яндекс.Навигатора» указывают на затруднения в движении по ЗСД, на кольцевой же, как говорят, движение перекрыли в нескольких местах.

«Перекрыт съезд с Пулковского шоссе на внешнюю сторону КАД. Сотрудник сказал, минут 10-15 стоять», – предупреждает телеграм-канал «Мегаполис». «Яндекс.Карты» показывают пробку на внутреннем кольце от Московского до Пулковского шоссе. Нервно и у развязки с ЗСД.

Сервис «Яндекса» за последние полтора часа зафиксировал следующие «необычные» пробки, вероятно, спровоцированные перекрытиями из-за проезда высоких гостей экономического форума.







13:42, набережная Обводного канала (северный берег) от Царскосельского железнодорожного моста до улицы Степана Разина. В пробке длиной 4,2 км можно потерять 39 минут, что на 23 минуты больше обычного.

13:42, внешняя сторона КАД от реки Черной до Красносельского шоссе. В пробке длиной 4,7 км можно потерять 30 минут, что на 27 минут больше обычного.

13:00, ЗСД от вантового моста через Корабельный фарватер до реки Екатерингофки. В пробке длиной 4,6 км можно потерять 51 минуту, что на 47 минут больше обычного.

12:30, внутренняя сторона КАД от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД. В пробке длиной 5,3 км можно потерять 29 минут, что на 21 минуту больше обычного.

О закрытиях в центре города в настоящее время никто не пишет. В целом в Санкт-Петербурге «жёлтые» 4 балла.