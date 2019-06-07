Медведев о расширении РПЛ: «Зениту» было бы выгодно сыграть еще два дополнительных домашних матча, но...

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. По его мнению, как передает «Спорт-Экспресс» https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/aleksandr-medvedev-ekonomicheski-zenitu-vygodno-rasshirenie-rpl-1553125/ , это будет выгодно сине-бело-голубым, но есть нюансы.

«Ведущие клубы Европы иногда проводят более 50 матчей за сезон. У нас их гораздо меньше. Чисто с экономической точки зрения "Зениту" было бы выгодно играть два дополнительных матча дома. Но когда думаешь о выезде, начинаешь анализировать – куда мы приедем, где будем играть, как нас разместят. Те стадионы, которые у нас созданы, этим критериям соответствуют, но тогда возникает вопрос о долгосрочных финансовых гарантиях, которые новички лиги обязаны предоставить, чтобы не повторилась история клуба "Анжи". Здесь нет однозначного ответа – если эти критерии выполнить, было бы здорово сыграть четыре дополнительных матча», – заявил Медведев.

Напомним, накануне за расширение лиги до 18 команд проголосовали 15 из 16 клубов РПЛ. Единственным высказавшимся против оказался московский «Спартак». Окончательное утверждение расширения пройдет на исполкоме Российского футбольного союза, который возглавляет бывший председатель совета директоров и бывший президент ФК "Зенит" Александр Дюков. Если решение будет все-таки принято, расширение произойдет с сезона 2020/21.





