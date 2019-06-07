Штраф по «закону Яровой» оспаривает в суде кубанский провайдер. Минкомсвязи признаёт отсутствие сертифицированной техники

Кубанский интернет-провайдер «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края оспаривает в краевом арбитражном суде законность проверки Роскомнадзора. Ведомство проверяло условия установки средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для «закона Яровой». Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ».

В январе 2019 года региональное управление ФСБ не согласилось с предложением провайдера внедрять соответствующее оборудование в течение года. После этого Роскомнадзор подал сразу четыре иска о привлечении провайдера к административной ответственности за отказ исполнять закон. «Фирма Связь» подала ответный иск. Провайдер готов исполнять требования, но указывает на отсутствие сертифицированного оборудования, которое ФСБ требует устанавливать.

«Нам предлагают вложиться в системы хранения, которые, возможно, будут позже сертифицированы, но мы попадали в подобную ситуацию с реализацией требований по СОРМ-2 (перехват интернет-трафика и телефонных переговоров) и СОРМ-3 (сбор и долговременное хранение информации со всех видов связи). Мы потратили деньги, а оборудование СОРМ-3 до сих пор не сертифицировано», – пояснил директор компании Сергей Субоч.

По словам бизнесмена, исполнение «закона Яровой» требует от компании около 14 млн руб., еще 30% этой суммы потребуется на последующее расширение хранилищ. При этом общая годовая выручка провайдера при абонентской базе в 5 тысяч клиентов составляет всего 20 млн руб.







В Минкомсвязи проблему отсутствия сертифицированного оборудования для «закона Яровой» признают.

«Хотя формально местные управления ФСБ и Роскомнадзора действуют в рамках закона, мы считаем, что неправильно наказывать операторов за законодательные лакуны», – отметил анонимный собеседник в ведомстве Константина Носкова. Там утверждают, что проблему должен решить приказ Минкомсвязи, который уже находится на регистрации в Минюсте и должен вступить в силу в течение месяца.

По данным «Коммерсанта», с требованием установки несертифицированного оборудования также сталкиваются провайдеры в Ростовской области и Крыму. В Москве и некоторых центральных регионах ФСБ, согласовывая внедрение оборудования, привязывает графики к срокам его сертификации. В МТС, «Вымпелкоме» и «МегаФоне» эту информацию не комментируют.

По «закону Яровой» операторы обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио-, видеофайлы и другие электронные сообщения пользователей.

В декабре 2018 года мессенджер Telegram и российские провайдеры призвали Совет Европы добиваться от правительства России отмена «закона Яровой».

«Предпринимаемые российскими властями шаги, в том числе принятие законов, обязывающих операторов связи и интернет-сервисы хранить гигантские объемы пользовательских данных и сообщений в отсутствие эффективных механизмов контроля, а также обжалования незаконных действий и возмещения ущерба от разглашения личной информации, неизбежно приведут к массовому нарушению прав граждан на приватность и анонимность, ухудшению экономического положения небольших частных компаний, ущемлению конкуренции и дальнейшей монополизации рынка телекоммуникационных услуг», – утверждается в обращении.

В марте 2019 года стало известно, что провайдер из Рязанской области пытается через ЕСПЧ оспорить требования ФСБ о круглосуточном доступе к базам данных российских провайдеров.