Адвокат Калви сообщил о сорвавшейся поездке бизнесмена на ПМЭФ «по не зависящим от него причинам»

Находящийся под домашним арестом инвестор Майкл Калви через своих представителей передал, что его запланированная поездка на форум в Петербург не состоится «по не зависящим от него причинам».

Бизнесмен выразил благодарность бизнес-сообществу за «невероятную солидарность и поддержку», передал 7 июня «Фонтанке» слова Калви его адвокат Дмитрий Савочкин.

У американского инвестора было надежда, что он сможет стать участником ПМЭФ, так как в предыдущие годы он также приезжал на мероприятие. Тем, кто присутствует на форуме в 2019-м, Калви пожелал «продуктивной работы».

Как «Фонтанке» ранее подтвердили в Baring Vostok, Калви был оплачен пропуск на петербургский форум. Бизнесмен сам высказал желание посетить ПМЭФ. Во ФСИН благосклонно отнеслись к желанию инвестора, заверив, что техническая возможность это сделать есть. Однако все уперлось в решение следователей.







Несмотря на отсутствие Калви, его дело активно обсуждалось на ПМЭФ. Так, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посчитал, что случившееся с инвестором стало «шоком для российской экономики». Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что ему "стыдно" за дело Калви, фонд которого он охарактеризовал как один из немногих "венчурных" на территории РФ.

Напомним, что Международный экономический форум в Петербурге проходит 6–8 июня. Дело Калви стало для посла США Джона Хантсмана причиной отказаться от посещения ПМЭФ.

В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.