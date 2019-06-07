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07.06.2019 13:44
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ДНР изложила свою версию событий на фронте: Боевики "Азова" шли на прорыв, Зеленский армию не контролирует

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики указывают, что вчерашнее нападение со стороны "Азова" вызвано открытым противостоянием командующего так называемой Операцией объединённых сил (ООС, бывшая АТО, антитеррористическая операция. – Прим. ред.)  и нового президента Украины Зеленского.

«Противник не оставляет попыток вооруженных провокаций вдоль линии боевого соприкосновения. <...> Вчера [6 июня] украинские националисты из состава полка «Азов» в количестве до 30 боевиков предприняли попытку прорыва наших позиций на Горловском направлении. Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать», – рассказал  7 июня начальник пресс-службы УНМ ДНР майор Даниил Безсонов.

По его словам, потери нападавших составили двое убитых и девять раненых, хотя по оценкам украинской стороны раненых было восемь.

Безсонов полагает, что за «данной провокацией» стоит «ставленник Порошенко, командующий ООС [Александр] Сырский», который не подчиняется Зеленскому. «Таким образом, на фоне открытого противостояния командующего ООС и президента Зеленского генерал Сырский в угоду своим амбициям готов идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь среди личного состава», – указывают в ДНР.

Это заявление прозвучало на фоне слов украинского президента Владимира Зеленского о том, что «Россия потеряла контроль над наёмниками». Он выразил надежду на то, что РФ вмешается в ситуацию. «Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня», – указал Зеленский. МВД Украины признало в погибших и раненых сотрудников Нацполиции, а именно бойцов печально известного полка "Азов". Их якобы накрыло артобстрелом в блиндаже.



Справка:

Полк "Азов" сформирован на базе скандально известного нацбата "Азов", в который вошли представителей националистических и расистских группировок, активистов "Автомайдана" и "Самообороны Майдана" в апреле 2014 года, и спонсировался украинским олигархом Игорем Коломойским. Боевые действия вёл на юге Донецкой области, в районе Мариуполя, попал в Иловайский котёл. Символика полка открыто фашистская – это "чёрное солнце" и "вольфсангель", или "волчий крюк", разновидности свастики.

3 июня Зеленский вернул экс-президента Леонида Кучму в контактную группу по урегулировании ситуации в Донбассе. На этом месте Кучма сменил председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

5 июня прошла первая встреча трехсторонней контактной группы после выборов президента Украины. Переговоры по традиции проходили в Минске. По их итогам Кучма заявил, что они впервые прошли конструктивно. «Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор», – сказал тогда Кучма.

В день перед обострением ситуации на линии соприкосновения 6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений про возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же стало известно, что Зеленский готовит секретную «дорожную карту» по минским переговорам.

Конфликт на востоке Украины разгорелся весной 2014 года после вхождения полуострова Крым в состав России. По данным мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, количество жертв конфликта превысило 13 тысяч.

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