Близкие корреспондента «Медузы» утверждают: опубликованные МВД фото с наркотиками сделаны не в его квартире. Полиция настаивает на обратном

Близкие задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова уверены, что восемь из девяти фотографий «нарколаборатории», опубликованных на сайте ГУ МВД по Москве, сделаны не в его квартире. Силовики настаивают на обратном: 7 июня они даже опубликовали официальное сообщение, в котором заявили, что все фото сделаны в арендуемом спецкором жилье.

«Медуза» пишет, что на одной из фотографий полиции изображены стикеры с заметками, сделанными от руки предполагаемого наркосбытчика. В распоряжении редакции есть записные книжки Голунова и рукописные черновики его статей. Они показывают, что надписи на стикерах сделаны другим почерком.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявил, что не знает, настоящие фотографии или нет.

«Не знаю, настоящие они или нет, но Иван пояснил, что когда его привезли к дому, в момент обысков, до того как войти в квартиру, он 20–30 минут находился с полицейскими в машине. При этом сотрудники выходили из машины, а ключи у него изъяли при задержании, то есть у полиции была возможность зайти в квартиру и сделать там все, что угодно», — сказал Джулай.







Тем временем на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, в котором силовики утверждают – фото настоящие.

«Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых», – говорится в тексте сообщения.

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.