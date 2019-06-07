«Ленэнерго» и «Сименс» вместе модернизируют петербургские сети и станции

Компания «Ленэнерго» и «Сименс» 7 июня в ходе ПМЭФ-2019 подписали соглашение, в рамках которого договорились вместе внедрять технологии построения инновационной энергетической системы.

В частности, речь идет о модернизации в Адмиралтейском районе Петербурга: по предварительным оценкам, «Ленэнерго» инвестирует в это полтора миллиарда рублей.

Кроме того, согласно документу, цифровые решения компании «Сименс» могут быть использованы при реконструкции ПС 110 кВ «Московская-Товарная».

«Наше сотрудничество с компанией «Сименс» уже доказало свою результативность на этапе изыскательских работ, – заявил на подписании гендиректор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин. – Модернизация распределительной сети позволит значительно улучшить наблюдаемость и управляемость сети и, следовательно, повысить надежность электроснабжения потребителей района и обеспечить возможность технологического присоединения новых объектов без выполнения дорогостоящих работ по замене кабельных линий».





