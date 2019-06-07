На ЗСД появились скидки

При проезде по ЗСД водителям легковушек будут предоставлять «дачные скидки», правда, только два дня в неделю.

Как сообщает 7 июня городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ, льготы в размере 50% на транспондерные тарифы действуют при проезде легковых автомобилей в пятницу в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой Е-18 «Скандинавия» (за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ – Белоостров и обратно, на которых льготный тариф уже действует), а в воскресенье – в обратную сторону.

Нововведение, скорее всего, спровоцирует рост трафика на северном участке ЗСД. Для предотвращения заторов в период действия льготы планируется проводить мероприятия по организации дорожного движения. Об их результатах Смольный обещает рассказать позже.

Льготы введены по инициативе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга с сегодняшнего дня до конца сентября 2019 года, отмечается в сообщении.







Напомним, недавно оператор ЗСД ООО «Магистраль северной столицы» подробно ответил на вопросы читателей «Фонтанки», которые касались в том числе проблемы загруженности трассы в Приморском районе. Мы опубликовали три больших материала:

об оплате, тарифах и транспондерах;

о правилах, скорости и камерах;

об устройстве трассы, как техническом, так и финансовом.