День ДТП с двухколесными: в Петербурге пострадали взрослые и ребенок, в Ленобласти мотоциклист разбился о дерево

Несколько серьезных аварий с участием мотоциклистов произошли в Петербурге и Ленинградской области за четверг, 6 июня. Областное ДТП закончилось смертью.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:40 у дома 99 по улице Леншоссе в поселке Починок Приозерского района 25-летний парень на мотоцикле «Ява» не справился с управлением и врезался в дерево. Для мотоциклиста травмы стали смертельными, он погиб на месте. Его пассажирка лет 25 на вид получила травмы средней степени тяжести.

В Петербурге последствия ДТП с мотоциклистами были не такими серьезными. Тем не менее очевидцы сообщают сразу о нескольких авариях за вечер.

Так, на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей водитель автомобиля при повороте столкнулся с мотоциклом, на котором ехали парень с девушкой. «Водитель авто признаёт себя виновным, совершал поворот и решил проскочить из-за автобуса. Парень ехал на зелёный, не быстро и скинул до 40 км до удара», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис.







«На мото были двое, по всей видимости, девушка и парень. Парень более-менее, а девушка лежала на асфальте, в шлеме, видимо, за ней реанимация и приехала», – добавляет Варенька. Как уточняет еще одна очевидица, Александра, парень «жаловался на боль в тазу», а у девушки-пассажирки «болел весь позвоночник, головой крутила, но сильная боль».

Немногим позже на улице Правды, у дома 16, столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Yamaha. Мотоциклист получил сильный ушиб колена, и его увезли в Мариинскую больницу, пишет в группе «Мотосолидарность ДТП» Сергей.

Еще одна авария с мотоциклом произошла поздним вечером на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. «Проезжали примерно в 23:40. Стоял экипаж ДПС, 2 машины на аварийках, мот лежал у обочины. Пилота и скорой не видели. Сотрудник ДПС опрашивал людей около остановки», – пишут в официальном паблике «Мотосолидарность».

Отметились авариями и другие двухколесные. Так, в Петроградском районе Петербурга вечером 6 июня юный велосипедист сбил маленького ребенка. Около 17 часов на Северной дороге подросток 2004 года рождения на велосипеде наехал на трехлетнего мальчика, который выбежал на велодорожку.

«Разогнался и не успел затормозить перед ребенком», – пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. В результате маленький пешеход получил легкие травмы.

В Павловске нетрезвый 15-летний велосипедист не удержал равновесие и получил серьезные травмы.

А в Кингисеппе в ДТП пострадал пенсионер на самокате. Как сообщает портал «КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ», у дома 24 по улице Воровского пожилой водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил пожилого мужчину, ехавшего на электросамокате KUGOO M4.

В результате ДТП пенсионер на самокате получил травму головы. Прибывшие на место медики оперативно оказали ему помощь и доставили в больницу.