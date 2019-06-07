Финны и китайцы продают Сбербанку ТРЦ «Жемчужная плаза» на юго-западе Петербурга

АО «Сбербанк Управление Активами» выкупит ТРЦ «Жемчужная плаза» у финского концерна SRV и китайской «Шанхайской индустриально-инвестиционной компании», которые владеют активом в равных долях. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках ПМЭФ 7 июня.

«Жемчужная плаза» станет частью одного из рентных фондов АО «Сбербанк Управление Активами», – сообщил первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. По его словам, такой формат вложений позволит инвесторам зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защитит вложения от инфляции.

В апреле 2019 концерн SRV, который управлял ТРЦ «Жемчужная плаза», официально подтвердил свое участие в переговорах с руководством АО «Сбербанк Управление Активами» о продаже торгово-развлекательного центра в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» на Петергофском шоссе. Как заявили в компании, возможная сделка не окажет существенного влияния на прибыль SRV.

О своём желании расстаться с этим активом SRV заявил весной 2018 года. Тогда эксперты рынка оценили ТРЦ в 9 млрд рублей. В своём финансовом отчёте за 2018 год девелопер отметил, что ожидает рост выручки от российских ТРЦ в 2019-м, а «Жемчужная плаза» готова к продаже – в прошлом году число покупателей выросло на 5%, до 9,6 млн человек, продажи – на 12% в сравнении с 2017-м. Найти покупателя на «Охта-молл», по мнению экспертов, будет сложнее.

SRV входит в Топ-30 финских компаний, работающих в России. В 2017 году выручка «СРВ Девелопмент» составила 543 млн рублей, чистый убыток – 21,1 млн рублей.





