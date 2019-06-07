«Решение принял Владимир Владимирович». Беглов объяснил, почему на месте судебного квартала будет парк

Врио губернатора Александр Беглов объявил, что решение разбить на месте планировавшегося напротив стрелки Васильевского острова судебного квартала принимал лично президент России. К Владимиру Путину обратились обеспокоенные горожане, и тот не смог отказать, сообщил Беглов в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 7 июня, передает корреспондент «Фонтанки».

"Не я принимал это решение, а президент Владимир Владимирович Путин, который родился в этом городе", – объяснил логику действий главы государства Александр Беглов.

По словам врио, изменить план застройки пришлось после того, как петербуржцы пожаловались президенту, «что строительство жилья для судей и сам судебный квартал гармонично не вписывается в эту территорию».

«Владимир Владимирович на основании этих обращений приехал на строительную площадку и сказал, что это действительно центр нашего города и что, конечно, нужно делать здесь парк», – рассказал Александр Беглов.







При этом, напомним, о том, что вместо судебного квартала появится рекреационная зона, Александр Беглов доложил Владимиру Путину на стройплощадке, в присутствии прессы. Решение тогда стало сюрпризом даже для авторов проекта.