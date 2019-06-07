На Ленинском петербурженке не дали упасть с 11-го этажа. Спасатели тянулись к ней с автолестницы

Петербурженка больше часа балансировала на опасной высоте в Красносельском районе города. За её препирательствами с МЧС и полицией снизу наблюдали жильцы, которым спасательная операция перекрыла путь домой.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, 7 июня женщину снимали с высоты на Ленинском проспекте, 79/2. Она примостилась на тесном выступе рядом с общим балконом на 11-м этаже и наотрез отказалась возвращаться. Судя по выложенному в соцсетях видео, на увещевания она отвечала криком. С балкона неразумную отговаривали полицейские, с автолестницы их поддерживал сотрудник МЧС. В ведомстве уточнили, что операция завершилась благополучно.

Выяснять мотивы любительницы высоты будут врачи. Подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» признали в неизвестной женщину, которая накануне на глазах у соседей и собственного ребёнка эмоционально выясняла отношения с мужем. По их словам, за сегодняшней эскападой наблюдали скорее вынужденно – парадную закрыли для жильцов на вход и выход.





