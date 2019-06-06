Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +21
$ 64.79р
73.21р
19:26 10.06.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
10.06.2019 15:01
Печать

Консервация для консерватории. Реконструкция на Театральной утраивается в цене и стремится в долгострои

Санкт-Петербургская консерватория не вернется на Театральную площадь в декабре. На реконструкцию бывшего Каменного театра нужно еще три года и два миллиарда минимум.

Консервация для консерватории. Реконструкция на Театральной утраивается в цене и стремится в долгострои

Реставрация здания Консерватории на Театральной площади/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Информацию о том, что реконструкция основного здания Консерватории имени Римского-Корсакова далека от финала, «Фонтанке» подтвердил врио ректора Денис Быстров. По состоянию на июнь 2019-го стройка на Театральной площади остановлена. Заказчик госконтракта – ФГКУ «Северо-Западная дирекция Министерства культуры по строительству, реконструкции и реставрации». Его представитель уточнил, что сейчас идет корректировка проектной документации и утверждение окончательной сметы.

По данным источников «Фонтанки», вилка дополнительных расходов на реконструкцию весомая — от двух до пяти миллиардов рублей. В Северо-Западной дирекции эти цифры не опровергли, но подчеркнули, что фактический объем бюджетных затрат станет понятен после пересмотра проекта. «По мере корректировки проектных решений и государственной экспертизы решений, будет уточнена окончательная стоимость работ по реконструкции. Любые внешние оценки цены объекта реконструкции без рассмотрения уполномоченным экспертным органом необходимых проектных решений носят предположительный характер», – сообщили «Фонтанке» в ФГКУ Минкульта.

В дирекции рассчитывают, что смогут закончить реставрационные работы к концу 2021-го – началу 2022-го. Собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, назвал эти планы оптимистичными, но при этом близкими к реальности. «На мой взгляд, если прямо сейчас активизироваться и начать проектирование, то в 3 года уложиться можно, – считает он. – Такая дельта дополнительных затрат [от 2 до 5 млрд] связана с тем, что могут быть разные варианты окончания реконструкции, а единого мнения, как правильно сделать, пока что не выработано».

Действующий контракт на реконструкцию консерватории был заключен с ООО «Меандр» в июне 2017 года. Стоимость – 606 млн рублей. Предыдущий подряд в 2014-м доставался подконтрольной Дмитрию Михальченко компании «Балтстрой». Тогда общий объем работ оценивался в 1,3 млрд рублей. После ареста петербургского миллиардера «Балтстрой» лишился доступа к бюджетным деньгам. Компания успела освоить миллиард, оставшиеся от контракта 300 тысяч Минкульту пришлось возвращать через суд.



Как рассказывал «Фонтанке» один из участников реставрационной группы, проблема кроется в первоначальном проекте реконструкции. За 389 миллионов его разработала компания «КБ высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС). «Уже в ходе реконструкции стало понятно, что часть работ не учтены проектом, – объяснил реставратор. – Я бы не стал обвинять проектировщиков, так как некоторые моменты практически невозможно было выявить до проведения работ. «Балтстрой» был силен по части реставрации, но то, что успел сделать в консерватории, сделал грубовато. «Меандр», во-первых, зашел на проблемный объект, во-вторых, не обладал достаточными компетенциями и ресурсами, чтобы решить ситуацию. Уверен, что на этом объекте они только потеряли».

В качестве примера проблемных мест специалисты называют не учтенный проектом объем перекрытий, которые нужно заменить. Кроме того, увеличился объем работ по фасаду – перед уходом «Балтстрой» успел его «разбомбить», а во вскрытом виде, уточняют реставраторы, строительные материалы приходят в негодность гораздо быстрее.

В «Меандре» от комментариев отказались. Согласно данным сайта госзакупок, пока компанией освоено 192 миллиона из более чем полумиллиардного контракта на реконструкцию консерватории. За последние два года портфель реставрационной фирмы пополнился 66 госзаказами: на общую сумму в 3 миллиарда в 2017-м и на 2,2 млрд рублей в 2018-м. В списке объектов есть, например, здание Биржи на Васильевском острове.

Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.
предоставлено ГК «ЦДС»
10.06.2019 15:26

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.