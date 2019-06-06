Консервация для консерватории. Реконструкция на Театральной утраивается в цене и стремится в долгострои

Санкт-Петербургская консерватория не вернется на Театральную площадь в декабре. На реконструкцию бывшего Каменного театра нужно еще три года и два миллиарда минимум.

Реставрация здания Консерватории на Театральной площади/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Информацию о том, что реконструкция основного здания Консерватории имени Римского-Корсакова далека от финала, «Фонтанке» подтвердил врио ректора Денис Быстров. По состоянию на июнь 2019-го стройка на Театральной площади остановлена. Заказчик госконтракта – ФГКУ «Северо-Западная дирекция Министерства культуры по строительству, реконструкции и реставрации». Его представитель уточнил, что сейчас идет корректировка проектной документации и утверждение окончательной сметы.

По данным источников «Фонтанки», вилка дополнительных расходов на реконструкцию весомая — от двух до пяти миллиардов рублей. В Северо-Западной дирекции эти цифры не опровергли, но подчеркнули, что фактический объем бюджетных затрат станет понятен после пересмотра проекта. «По мере корректировки проектных решений и государственной экспертизы решений, будет уточнена окончательная стоимость работ по реконструкции. Любые внешние оценки цены объекта реконструкции без рассмотрения уполномоченным экспертным органом необходимых проектных решений носят предположительный характер», – сообщили «Фонтанке» в ФГКУ Минкульта.

В дирекции рассчитывают, что смогут закончить реставрационные работы к концу 2021-го – началу 2022-го. Собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, назвал эти планы оптимистичными, но при этом близкими к реальности. «На мой взгляд, если прямо сейчас активизироваться и начать проектирование, то в 3 года уложиться можно, – считает он. – Такая дельта дополнительных затрат [от 2 до 5 млрд] связана с тем, что могут быть разные варианты окончания реконструкции, а единого мнения, как правильно сделать, пока что не выработано».

Действующий контракт на реконструкцию консерватории был заключен с ООО «Меандр» в июне 2017 года. Стоимость – 606 млн рублей. Предыдущий подряд в 2014-м доставался подконтрольной Дмитрию Михальченко компании «Балтстрой». Тогда общий объем работ оценивался в 1,3 млрд рублей. После ареста петербургского миллиардера «Балтстрой» лишился доступа к бюджетным деньгам. Компания успела освоить миллиард, оставшиеся от контракта 300 тысяч Минкульту пришлось возвращать через суд.







Как рассказывал «Фонтанке» один из участников реставрационной группы, проблема кроется в первоначальном проекте реконструкции. За 389 миллионов его разработала компания «КБ высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС). «Уже в ходе реконструкции стало понятно, что часть работ не учтены проектом, – объяснил реставратор. – Я бы не стал обвинять проектировщиков, так как некоторые моменты практически невозможно было выявить до проведения работ. «Балтстрой» был силен по части реставрации, но то, что успел сделать в консерватории, сделал грубовато. «Меандр», во-первых, зашел на проблемный объект, во-вторых, не обладал достаточными компетенциями и ресурсами, чтобы решить ситуацию. Уверен, что на этом объекте они только потеряли».

В качестве примера проблемных мест специалисты называют не учтенный проектом объем перекрытий, которые нужно заменить. Кроме того, увеличился объем работ по фасаду – перед уходом «Балтстрой» успел его «разбомбить», а во вскрытом виде, уточняют реставраторы, строительные материалы приходят в негодность гораздо быстрее.

В «Меандре» от комментариев отказались. Согласно данным сайта госзакупок, пока компанией освоено 192 миллиона из более чем полумиллиардного контракта на реконструкцию консерватории. За последние два года портфель реставрационной фирмы пополнился 66 госзаказами: на общую сумму в 3 миллиарда в 2017-м и на 2,2 млрд рублей в 2018-м. В списке объектов есть, например, здание Биржи на Васильевском острове.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»