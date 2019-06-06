Дейнерис — типичный стационарный бандит, а Король ночи - «черный лебедь»

«Игра престолов» станет основой открытых лекций по исторической социологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Титан Браавоса/кадр из серии "Черно-белый дом"/5 сезон/"Игра Престолов", реж. Майкл Словис

Научный руководитель Центра исследований модернизации Дмитрий Травин анонсировал курс по исторической социологии на основе сериала «Игра престолов», который стартует осенью в Европейском университете. Джордж Мартин дал науке о средних веках не меньше, чем в свое время Вальтер Скотт.

- Зачем вообще нужен в высшем учебном заведении курс, основанный на сериале?

– Джордж Мартин довольно точно передал систему институтов средневековой Европы. Институты — это правила игры, по которым существует общество. Драконы и армия вихтов несколько отвлекают от этого, но институты, на мой взгляд, самое главное. Мартин изучил реальную историю Европы, разложил ее на основополагающие элементы, а затем перетасовал их. Получилась история выдуманного мира, но собрана она из элементов, из которых складывалась история реальных государств. И на примере «Игры престолов» удобно разбирать некоторые важные проблемы.

Безусловно, обсуждение сериала в открытом для всех желающих лекционном курсе — способ привлечь аудиторию. В 1983-84 годах французский журнал по медиевистике провел опрос среди ведущих историков страны. Им задали вопрос: «Что вас подвигло заниматься историей Средних веков?» И треть опрошенных, важных профессоров, сказали, что в медиевистику их привел либо роман «Айвенго», либо просмотр голливудского фильма с Элизабет Тейлор, снятого по этому роману. Приход в науку через художественное произведение — нормальная вещь.







Восемь лет назад, когда вышел первый сезон, я даже не думал, что буду читать курс лекций на эту тему. Посмотреть «Игру престолов» меня убедил сын. Я посмотрел сериал, затем прочитал книги, потом пересмотрел серии заново. И я обнаружил, что этот сериал представляет собой замечательный материал для анализа и понимания того, чем я занимаюсь профессионально последние годы. По образованию и ученой степени я экономист, но экономикой давно не занимаюсь. В первую очередь потому, что в этой сфере в нашей стране заниматься нечем — мои коллеги-экономисты в аналитических статьях сегодня часто вынуждены уточнять, что буквально то же самое они писали пятнадцать лет назад, а сейчас приходится повторять то же самое. Я не претендую на лавры политолога, хотя и пишу часто статьи с политическим анализом современной ситуации. Но здесь я, скорее, публицист-аналитик. А вот профессионально в науке последние лет десять я занимаюсь исторической социологией.

- Что такое историческая социология?

– Это наука о том, как развивается наше общество. На базе сравнения большого объема исторических фактов она дает ответ на вопрос, почему люди той или иной эпохи именно такие и живут именно так. В последние годы в кругах исследователей общественных наук стала популярной книга американских экономистов Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие — бедные». На этот вопрос и на многие подобные ему вопросы (о демократии, империях, модернизации) можно ответить, только если вы глубоко знаете историю тех стран, которые вы сравниваете.

Историческая социология ищет ответы на глобальные вопросы, а «Игра престолов» дает очень хорошие иллюстрации для этого поиска.

- Такой подход не вызовет скепсис в научных кругах?

– Среди людей моего возраста, конечно, существует некий снобизм по отношению к этому сериалу. Когда выходили последние серии заключительного сезона, в ленте Facebook я регулярно встречал посты уважаемых мною интеллектуалов в духе «я никогда не смотрел ни одного эпизода «Игры престолов» и не собираюсь». Его никто не спрашивал, смотрел он или нет, но человек считает своим долгом всем сообщить, что он никогда бы не снизошел до такого досуга. И это свидетельствует о том, что сериал популярен и в научных кругах тоже: никто же не сообщает о том, что не смотрел, мол, сериал «Воронины».

- Как будут строиться лекции?

– Я буду опираться на фильм, так как его смотрело больше людей, чем читало книги. Сюжетные расхождения, которые есть между сериалом и источником, для моего курса значения не имеют. В каждой лекции, отталкиваясь от реалий сериала, будет рассматриваться ответ на какой-либо аспект жизни реального общества.

Например, почему в Вестеросе не было парламента? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться, как в средневековой Европе была устроена армия и финансы. В европейских странах парламенты появляются очень рано. Первый возник в маленьком королевстве Леон на Пиренейском полуострове еще в 12 веке. После этого всевозможные представительные органы стали появляться в других странах. Выходит, что Вестерос соответствует Европе не 12-13 веков, а, скорее, 10 века, когда потребности в парламенте еще не было. Возникновение или отсутствие парламента связано с тем, как было устроено феодальное войско и с потребностями в большом государственном бюджете, чтобы это войско трансформировать. Как устроено феодальное войско? Король средневекового государства передает своим вассалам землю в пользование в обмен на службу. В случае войны герцоги должны будут откликнуться на зов короля и привести свои войска, из которых сложится его армия. Но и вассалы управляют многими своими землями не сами, а передают их в пользование своим вассалам по тому же принципу. Выстраивается феодальная вертикаль взаимных обязательств. Если вассал не откликнется на зов сеньора, тот впоследствии может прийти со своей армией, убить уклониста и передать его земли кому-то другому. Такой феодальной армии было достаточно, чтобы отразить набеги варварских народов на Европу. Но в серьезных войнах между европейскими государствами феодальная армия показала свою неэффективность. Договор между сеньором и вассалом мог содержать множество условий: участвовать в войнах только на территории своего королевства, а не в заморских походах и в определенные период времени, а не постоянно (обычно в течение 40 дней в году). Кроме того, вассал мог его и расторгнуть, обидевшись на сеньора. И здесь можно сослаться на эпизод из «Игры престолов», когда провозглашенный королем Севера Робб Старк потерял свою армию. В плену у Робба находился Джейме Ланнистер, но Кейтелин Старк, не спросив своего сына и короля, отпустила Джейме, чтобы он отправился в Королевскую гавань и освободил ее дочерей, Сансу и Арью. Вассалы Робба, Карстарки, очень обиделись на то, что Джейме отпустили, потому что тот убил наследника дома Карстарков. Робб заключил мать под арест и этим ограничился, но главе рода Карстарков этого было мало. Получилось, что ради спасения своих сестер король лишил вассала возможности отомстить за сына. То есть, король Робб ценит свой род больше, чем род Карстарков — в понятиях того общества, это кровная обида. Робб этого не понял. Карстарк в отместку убил других пленников Робба из рода Ланнистеров и был за это обезглавлен королем. После чего армия Карстарков, составлявшая основу армии Севера, просто ушла. И решения такого рода коллизии в средневековом обществе не было в принципе, конституционного суда не существовало. Феодальная армия могла распасться в любой момент из-за непонимания между сеньором и вассалом. Поэтому возникла потребность в армии наемников, причем не эпизодически, а на постоянной основе. На ее содержание нужен большой государственный бюджет. Чтобы его аккумулировать, нужно договариваться с герцогами о налогах — и именно для этого возникает парламент.

- Какие еще блоки будут в курсе?

– Будет лекция о том, как возникает европейское государство. На этот счет есть разные взгляды. Меня в свое время учили по-марксистски, что государство — это господство одного класса над другим, феодалов над крестьянами или буржуазии над пролетариатом. Эти марксистские схемы, на мой взгляд, совершенно не работают. Есть теория общественного договора, идущая от Жан-Жака Руссо. К ней тоже есть много претензий. А есть очень популярная сегодня теория американского социолога Мансура Олсена о кочующем и стационарном бандите. Государства создают бандиты. Когда бандит перестает кочевать и хочет осесть на определенной территории, начинается история становления государства.

- Получается, появление наемника Бронна Черноводного в Малом совете в финале восьмого сезона — знак развития государства?

– Нет, в данном случае речь не о Бронне. В этой лекции я буду говорить, скорее всего, о дотракийцах и железнорожденных и их образе жизни. Девиз «Мы не сеем» очень показателен: мы принципиально не работаем, а все берем грабежом. Также речь пойдет об одичалых. Подробно я буду обсуждать, как Дейнерис Таргариен изменила жизнь кочевников-дотракийцев, чтобы создать свое государство. Она завоевала города-государства в Заливе работорговцев и превратила своих кочующих бандитов в бандитов, живущих за счет покоренных государств. Согласно теории Мансура Олсена, Дейнерис — типичный стационарный бандит.

- Таргариены исторически были стационарными бандитам — эвакуировались из гибнущей Валирии и захватили Вестерос.

– Да. И Дейнерис просто воспроизвела старую схему своей семьи.

- Смена сезонов, которая определяет жизнь Вестероса — аллегория циклов экономического развития общества?

– На мой взгляд, это элемент фэнтези, наряду с драконами, воскресающим Джоном и неопалимой Дейнерис, и я не планирую анализировать его в курсе. Эти фантастические моменты интересны, скорее, для писателей или психологов, но не для социологов.

- А почему не развивается Вестерос? Огнестрельного оружия нет, «дикий огонь» использовать никто толком не умеет.

– Этому будет посвящена завершающая лекция. Чтобы понять, почему не развивался Вестерос, надо разобраться, почему в какой-то момент начала развиваться Европа. Почему порох изобрели не европейцы, но именно они научились использовать его в военных целях? Зачем европейцы стали совершенствовать судостроение и путешествовать на очень большие расстояния?

- Выходит, жители Вестероса — не совсем европейцы, если, даже имея корабли, не выяснили, что находится в западных землях. Может, в отличие от Европы, им хватало своих ресурсов?

– Дело не в дефиците ресурсов. Есть две великих книги: «Постижение цивилизации» великого историка Арнольда Тойнби и «Черный лебедь» экономиста Насима Талеба. Долгое время мы находимся в состоянии равновесия, а потом вдруг что-то происходит. Тойнби показал, что обществу для выживания нужно иметь свой ответ на внезапный вызов. А Талеб показал, что бывают совершенно неожиданные вызовы. Он называет это «черным лебедем» – что-то внешнее, что обрушивается нас. И мы должны на это реагировать и меняться, иначе мы погибнем. Меняться — мучительно. «Черный лебедь» – это то, что является совершенно неожиданно и заставляет общество объединиться.

- Так ведь Король Ночи — типичный «черный лебедь» для Вестероса. Его никто не ждал и в саму вероятность его появления никто всерьез не верил. И владыки Вестероса как раз и должны были объединиться против него.

– Вы правы. Внезапное вторжение Короля Ночи многое изменило в Вестеросе. Если бы Мартин написал какую-то другую концовку, можно было бы рассчитывать, что в результате победы над Королем Ночи Вестерос превратится в современную промышленную цивилизацию. Но финал сериала не обещает кардинальных перемен. Европейцы очень сильно менялись, потому что время от времени возникали вызовы их стабильному существованию и невозможно было не меняться. Например, нельзя было не трансформировать армию из феодальной в наемную, потому что тот, кто не сделал этого, оказывался завоеван. Польшу разделили именно потому, что в военном отношении она не могла соперничать с тремя более сильными соседними державами. Поляки храбро сражались, но проиграли по институтам. В истории Европы много событий, которые, цепляясь друг за друга, как звенья цепи, привели к изменениям. И самые главные из них произошли только к 18 веку.

- Насколько удачен финал сериала? Выходит, что Вестерос остался на грани гражданской войны и можно написать еще дюжину книг о том, как великие дома Вестероса друг друга уничтожат?

– Я не думаю, что случится гражданская война. Исходя из реального европейского опыта, более вероятным мне представляется сценарий Речи Посполитой, Польско-Литовского государства. Там после пресечения династии Ягеллонов нового короля стали выбирать на сейме. И представители различных родов на троне сменяли друг друга. Случались шляхетские конфликты, которые не перерастали в серьезную гражданскую войну. Но это ослабило централизованное государство, потому что польские короли, в отличие от королей большинства других стран, не могли без помощи сейма аккумулировать ресурсы, необходимые для существования постоянной сильной наемной армии. Временами им удавалось собрать ресурсы, потом рычаги влияния терялись. Это привело к тому, что Польша стала терпеть одно поражение за другим. В 17 веке случился так называемый Польский потоп — так называют шведскую оккупацию. Недавно еще грозная польская армия стала разваливаться под ударами агрессора. В конечном счете в 18 веке Польшу разделили. В финале «Игры престолов» Брану присягнули только шесть королевств, Север отделился сразу же. Но по мере того, как молодые властители будут взрослеть и набирать авторитет, эти шесть королевств будут дистанцироваться от Королевской гавани. Не исключено, что армия Брана в столице будет по численности и по вооружению хуже, чем армии Севера или Дорна. И в какой-то момент окажется, что Вестерос – это слабое и нецентрализованное государство. Если кто-то придет из-за Узкого моря, он, вероятно, сможет завоевать их даже без драконов.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»