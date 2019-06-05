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05.06.2019 21:55
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На Садовой проверили «подозрительного эстонца». Он, как в кино, перепилил решетку и сбежал из тюрьмы Таллина на простынях

В Петербурге задержан разыскиваемый Эстонией лихой во всех отношениях мужчина. Три года назад он поставил рекорд – первым сбежал из таллинской тюрьмы. «Фонтанка» узнала, как он умудрился, а также о том, что эстонский судья обратно его сразу не получит.

По информации нашего издания, около 16 часов 5 июня на Садовой улице пара оперативников Управления уголовного розыска Петербурга вдруг решила проверить документы у прохожего. Паспорт показался им подозрительным, после чего они как-то быстро надели на задержанного наручники. Это официальная версия нашего собеседника в полицейском главке. Особо очаровывает неожиданный по его же мнению успех – случайно задержанным оказался 40-летний гражданин Эстонии Александр Сухоцкий. Притом находящийся с конца 2015 года в международном розыске.  

Полицейские Эстонии были более откровенны с «Фонтанкой». По их информации, Сухоцкий был арестован по подозрению в сбыте наркотиков в августе 2015 года. Но 10 октября 2015 года он сбежал из тюрьмы Таллина вместе с сокамерником Эдуардом Михайловым. Любопытны приключенческие детали: они перепилили решетку переданной им неизвестным ножовкой, скрутили из простынь канат и спустились с четвертого этажа. 

Кстати, после побега один из руководителей таллинской полиции комментировал местной прессе — мол, это первый побег из этого места.   



Что касается Михайлова, то 31 декабря 2015 года ему не дали отпраздновать Новый год, и он вновь оказался в изоляции. Сухоцкого же объявили в розыск на основании постановления судьи с щемящей своей логикой формулировкой: «Побег из-под ареста в тюрьме несомненно говорит о намерении Александра Сухоцкого скрыться» (это цитата из присланного «Фонтанке» решения Харьюского уездного суда). 

Нашему изданию известно, что к вечеру 5 июня Сухоцкий помещен в камеру 76-го отдела полиции Центрального района, где через некоторое время ему будет предъявлено обвинение за подделку паспорта. Заметим, что в 2010 году Сухоцкий уже отбывал наказание в Эстонии за хищение документов. И только после суда над ним в Петербурге он будет экстрадирован в Эстонию. Кстати, за побег в этой прибалтийской стране более трех лет не дают.

Его же настроение популярно описал один из сотрудников Центрального УМВД: «Человек он опытный, лишнего не говорит, мол, ему все ясно».


© Фонтанка.Ру

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