«Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка». Путин и Си Цзиньпин приехали в зоопарк на одном лимузине

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехали в московский зоопарк на одном лимузине Aurus. Они приняли участие в торжественной церемонии передачи двух больших панд зверинцу.

Путин прокатил Си Цзиньпина на «Аурусе»: Лидеры России и Китая приехали в зоопарк смотреть на панд на президентском лимузине с флагами России и Китая pic.twitter.com/9HNct0KtqZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2019 г.







Как пишет 5 июня РБК, Путин заявил, что такой подарок является знаком «особого уважения и доверия к России».

«Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка… Спасибо большое!», – сказал российский президент.

Путин и Си остались довольны знакомством с пандами. Панды, кажется, тоже: они получили лакомство pic.twitter.com/BquvSQUbpr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Отметим, китайцы подарили московскому зоопарку самку по кличке Диндин, которой 30 июля исполнится два года, и трехлетнего самца Жуи.

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву, позже он переедет в Петербург, на Международный экономический форум (ПМЭФ). Ранее китайский лидер заявил, что КНР и Россия должны совместно «прилагать усилия по защите международной системы безопасности».