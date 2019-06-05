Полиция разлучила Дацика с яблочниками. За непечатные слова бойцу грозит административный протокол

Националиста Вячеслава Дацика сотрудники полиции увезли с конференции партии «Яблоко» в 78-й отдел полиции вечером 5 июня.

По данным «Фонтанки», в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении административного дела. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что нецензурная речь, которую Дацик позволил себе в публичном месте, укладывается в ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Рыжий Тарзан» ранее посетил конференцию партии «Яблоко», где сегодня выдвигают кандидата для участия в выборах губернатора Петербурга. Дацик матерился и кричал про нетрадиционную сексуальную ориентацию, мероприятие оказалось на грани срыва.





