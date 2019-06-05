Трое бывших военных подали иск к Минобороны на 6 млн рублей. В них стреляли из танка во время учений

Пострадавшие на стратегических учениях «Запад-2017» под Лугой обратились с иском в Дзержинский районный суд Петербурга. Бывшие рядовые собираются взыскать шесть миллионов рублей компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 5 июня, иск адресован к управлению финансового обеспечения министерства обороны РФ по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия. Документ к производству пока не принят.

Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин, Арсен Османов пострадали при учениях «Запад-2017» под Лугой, где танки стреляли по живым мишеням. Один из рядовых получил инвалидность, другой перенёс шесть операций и продолжает лечение, третьему пришлось полегче. Их сослуживец Андрей Виттих погиб на месте.

В феврале подполковников Западного военного округа Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Преступную халатность суд оценил в три года, погоны командования не пострадали.





