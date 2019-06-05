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Общество
05.06.2019 21:45
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Суд не нашел оскорбления в картине «Сдирание кожи с продажного судьи»

Суд не нашел оскорбления в картине «Сдирание кожи с продажного судьи»

скриншот фото /www.facebook.com/ Алексей Аванесян

Краснодарский арбитражный суд не нашёл в действиях местного жителя Станислава Голубева признаков оскорбления судьи. Об этом сообщает 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна, который посетил судебное заседание о банкростве застройщика из Сочи. Процесс внезапно перешёл в культурологический спор с намёком на оскорбление представителя судебной системы РФ.

Свидетель разбора истории с «нехорошим конвертом» отметил, что часть участников процесса о банкротстве застройщика сочинского жилого комплекса «Абсолют» призывала судью наказать Голубева за конверт с репродукцией картины нидерландского художника XV века Герарда Давида.  

«Согласно закону о музейном деле, запрещено изготовление и распространение репродукций картин без письменного согласия автора или музея, в котором хранится оригинал. Отправитель конверта не только оскорбил суд, но и нарушил авторские права», – цитирует Аванесян призывы некоторых обманутых дольщиков.

Картина «Сдирание кожи с продажного судьи» хранится в Брюгге в музее Грунинге, где собрана коллекция ранней голландской живописи. Её репродукции являются «общественным достоянием».



Адвокат Аванесян показал суду, что у него есть точно такой же конверт и заявил, что изображение само по себе оскорбить не может.

В итоге суд провел проверку и не нашел в действиях Голубева признаков оскорбления судьи. В пресс-службе суда «Интерфаксу» подтвердили, что судья вынес определение: «Штраф не налагать». 

Ранее в среду стало известно, что судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от Голубева разъяснений причин отправки документов в конверте с картиной голландского классика живописи, чтобы определить, имело ли место неуважительное отношение к суду, есть ли основания для судебного штрафа или передачи материалов в следственные органы. 

Судья в определении о необходимости проверки действий Голубева цитировал постановление Конституционного суда о том, что все участники судебного разбирательства обязаны проявлять уважение к суду, исключая ситуации, «дестабилизирующие процесс, создающие препятствия для правильного и своевременного разрешения дела».

Сам Станислав Голубев, который ранее направил в нашумевшем конверте ходатайство судье Гарбовскому, на заседании не появился, но в письменном виде передал суду извинения, возложив ответственность за выбор конверта на своего юриста. 

Как пояснила «Фонтанке» его адвокат Марина Светлицкая, любое иное высказывание Голубева сейчас может повредить рассмотрению дела.

«Что бы он ни сказал сейчас, это будет использовано против него. Но вообще он смелый человека да. Вы читали историю картины? Вы знаете, что у некоторых судей в России эта картина постоянно висит в кабинетах? Это есть в России. И это не единичные истории», – сказала Светлицкая

Картина-диптих «Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи» была написана в 1498 году для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Она должна была напоминать о необходимости справедливого судопроизводства.

Станислав Голубев, являясь кредитором ООО «Сочи-Абсолют», пытается добиться аннулирования прав на недостроенный объект одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. Сам ценитель ранней голландской живописи вложил в недострой 8 миллионов рублей. Общая сумма требований к банкротству застройщика – 950 млн рублей. Объект должен был быть сдан в 2015 году, но построен только на треть. Директор компании-застройщика полтора года находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».

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