Михаил Путин усиливает влияние в «Газпроме»

Двоюродный племянник президента РФ Михаил Путин рассматривается в качестве возможного куратора всех объектов строительства ООО «Газпром социнвест». До сих пор он занимал должность «завхоза» «Газпрома».

«Фонтанка» располагает копией письма зампреда правления «Газпрома» Олега Аксютина Алексею Миллеру, в котором он просит назначить Михаила Путина ответственным за контроль над эффективностью ООО «Газпром социнвест». Эта компания занимается рядом дорогостоящих проектов, касающихся обслуживания структур «Газпрома». В частности, обустраивает офисные центры, где они размещаются.

За последние два года «Газпром социнвест» разместил заказов почти на 10 млрд рублей. Однако реальная сумма инвестиций в проекты, которые курирует эта компания, — гораздо больше. В публичном пространстве некоторые их них не упоминаются, ведь иногда монополия назначает подрядчиков даже без формальных конкурсов. По закону топ-менеджмент «Газпрома» имеет право на это. К примеру, это логистический центр в Ленобласти. Крупнейшим подобным проектом может стать отделка помещений «Лахта центра».

Михаил Путин — двоюродный племянник президента. Их родство подтверждал Дмитрий Песков. У родственника главы государства медицинское образование, и в «Газпром» он приходил с госслужбы на пост начальника медицинской службы в 2004 году. В 2018 году стал заместителем председателя правления и в этой должности занимался хозяйственным и материально-техническим обеспечением компании.







Как пишет в попавшем в распоряжение «Фонтанки» письме Олег Аксютин, расширить функции Михаила Путина и привлечь его к контролю над строительными объектами «Газпрома» надо «в связи с изменениями организационной структуры» fontanka.ru/2019/04/01/101.