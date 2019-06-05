Банк «Санкт-Петербург» заявил, что намерен удвоить свою долю рынка кредитования крупного и среднего бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» объявил о крупных изменениях в структуре корпоративного управления. Одним из следствий реформы стало значительное повышение качества кредитного портфеля, сообщают в компании.

Теперь банкиры хотят существенно — вдвое — нарастить свою долю рынка в сегменте кредитования среднего и крупного бизнеса на Северо-Западе. Об этом пресс-служба финансового учреждения сообщает 5 июня. Отвечать за выполнение этой задачи должен новый заместитель предправления банка Вячеслав Ермолин. До этого он с 2017 года занимал пост вице-президента и члена правления, курирующего корпоративный блок.

Кроме того, на базе розничного блока создается единый центр по обслуживанию массового бизнеса. Его возглавит заместитель председателя правления Оксана Сивокобильска.





