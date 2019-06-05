Конференцию партии «Яблоко» по выдвижению кандидата в губернаторы пытался сорвать Дацик. Его испугала полиция

фото: Телеграмм канал /t.me/applehumanrights

В офис партии «Яблоко» в Петербурге 5 июня во время проведения конференции ворвался националист Вячеслав Дацик. Как рассказали «Фонтанке» участники собрания, Рыжий Тарзан матерился и кричал про нетрадиционную ориентацию.

Как рассказал «Фонтанке» Борис Вишневский, которого партия должна выдвинуть в губернаторы, конференция, этому посвящённая, была чуть не сорвана. Причиной стали молодые люди, ворвавшиеся в офис вместе с Вячеславом Дациком.

«Он стал хамить, они кричали, что тут сборище людей нетрадиционной сексуальной ориентации, матерились», – рассказал Вишневский. После того, как яблочники вызвали полицию, борец без правил поспешно удалился.

Напомним, что с 31 мая в Петербурге началась избирательная кампания. Документы в горизбирком подали уже 16 человек.





