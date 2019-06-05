Из-за пожара в московском дата-центре в сервисах Qiwi и Mail.ru произошёл сбой

У пользователей возникли проблемы с работой сервисов Qiwi и Mail.ru днём 5 июня. Причиной стал пожар в московском дата-центе. Об этом сообщает vc.ru.

Ошибку 403 пользователи Qiwi заметили около 16.00. В это же время проблемы возникли у клиентов Mail.ru Group.

Представители Qiwi сообщили, что сбой произошёл из-за пожара в одном из дата-центров. Эту же версию подтвердили и в Mail.ru Group. В здании на улице Борова загорелась кровля. Огонь ликвидировали к 16.45.

«Пользовательские данные не пострадали», — заверили в Mail.ru Group и пообещали в ближайшее время полностью восстановить работоспособность всех сервисов. В Qiwi отметили, что вывод из строя одного из трёх дата-центров не скажется на работоспособности всей инфраструктуры.





