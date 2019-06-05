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Общество
05.06.2019 19:19
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Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе

 

Стороны конфликта в Донбассе намерены подготовить новое соглашение об установлении режима тишины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы 5 июня.

По его словам, документ будет отличаться от предыдущих тем, что должен в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.



8 марта в Донбассе анонсировали очередное «весеннее перемирие». Этот режим прекращения огня стал шестым с начала 2018 года.

После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта 2018-го, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта 2018-го, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа того же года.

Справка:

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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