Цена нефти Brent впервые с января упала ниже $ 60 за баррель

Нефтяной рынок ускорил падение вечером 5 июня на данных о скачке запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 мск подешевели на $ 2,02 (3,26%) – до $ 59,95 за баррель. Котировки упали ниже $ 60 за баррель впервые с января 2019 года.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $ 2,49 (4,66%) – до $ 50,99 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей.





