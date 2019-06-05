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Власть
05.06.2019 19:04
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В Центризбирком пожаловались на незаконную агитацию чиновников в пользу команды «Единой России» в Сергиевском

Партия «Яблоко» в Выборгском районе Санкт-Петербурга направила в Центральную избирательную комиссию жалобу на чиновников районной администрации. Они, по словам активистов, на празднике, организованном за бюджетный счёт, призывали жителей поддержать действующих муниципалов на выборах.

 

«На концерте 26 мая 2019 года с призывом участвовать в муниципальных выборах 8 сентября 2019 г. и поддержать деи?ствующую «команду МО «Сергиевское» выступали депутат Государственнои? думы Евгений Марченко, занимающии? государственную должность, а также первыи? заместитель главы администрации Выборгского раи?она Санкт-Петербурга Виктор Михаи?лович Полунин и Станислав Дмитриевич Иванов, помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея Михаи?ловича Купченко, занимающии? в этои? связи должность государственнои? гражданскои? службы и являющии?ся депутатом муниципального совета МО «Сергиевское», вышедшии? на сцену в шарфе с символикои? партии «Единая Россия», – написали яблочники.

Они заметили, что приглашение на концерт в виде плакатов также было представлено как мероприятие, организацией которого занимался Евгений Марченко.



«В силу запретов, накладываемых подпунктами Федерального закона «О государственнои? гражданскои? службе в России?скои? Федерации», гражданским служащим прямо запрещается использовать преимущества должностного положения и должностные полномочия для публичного выражения отношения к политическим партиям», – написали активисты в ЦИК.

По их мнению, за счёт местного бюджета МО «Сергиевское» фактически были оплачены мероприятия политическои? партии «Единая Россия», что также нарушает закон.

Как рассказал «Фонтанке» представитель обратившихся к главе ЦИК Элле Памфиловой Дмитрий Остряков, они просят инициировать проверку в отношении чиновников, а также проверить законность расходования бюджетных средств.

Напомним, что МО «Сергиевское» существует с 2017 года. До этого муниципалитет назывался «Парнас». Ранее местную администрацию возглавлял отец нынешнего депутата Государственной думы Евгений Марченко.

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