Си Цзиньпин предложил КНР и России защищать мир вместе

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в мире «поднимают голову» протекционизм и политика гегемонизма, Россия и Китай как постоянные члены СБ ООН должны прилагать усилия по защите международной системы безопасности.

«В настоящее время мировая обстановка переживает невиданные за столетия глубокие перемены. Мир и развитие остаются веяниями времени, однако поднимают голову протекционизм, односторонний подход, усиливается политика силы и гегемонизма», – сказал Си Цзиньпин 5 июня по итогам российско-китайских переговоров в Москве.

По его словам, «нам предстоит большой, нелегкий путь для достижения мира и развития, мы, как ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия вместе с международным сообществом должны проявить чувство долга, решительно защитить международную систему (безопасности) под эгидой ООН, основываясь на международном праве».

Си Цзиньпин сказал о необходимости разрешать проблемы, возникающие в «горячих точках», политическими методами, защищать многостороннюю торговую систему.







В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не приемлют разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

«В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России по неприемлемости действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», – сказал российский лидер по итогам переговоров с китайским коллегой.

Путин подчеркнул, что при обсуждении актуальных международных и региональных проблем в ходе переговоров констатировано, что по большинству из них взгляды Москвы и Пекина совпадают или очень близки.