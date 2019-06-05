Перед стартом ПМЭФ в небе над Пулково тесно. Рядом с гражданскими самолётами замечены военные

В привычное расписание аэропорта Пулково вклиниваются частные рейсы в преддверии Петербургского международного экономического форума. Пока видимых неудобств пассажирским воздушным перевозкам бизнес-джеты не создают.

Как следует из данных flightradar 5 июля, около шести вечера разрешение на посадку в аэропорту Пулково ожидал рейс «Аэрофлота» из Москвы. В небе ему компанию составляли бизнес-джет Gulfstream G450, американский самолёт Beechcraft Premier I и австралийский Bombardier Global 5000.

Незадолго до появления частных самолётов над Петербургом показался Ту-154М, принадлежащий ВВС России.

Международный экономический форум пройдёт в Петербурге 6–8 июня. В эти дни в городе ожидается аномальная жара.





