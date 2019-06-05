Американские аналитики: Налоговые льготы большинству покупателей электромобилей не нужны

Налоговые вычеты, которые федеральное правительство США предоставляет покупателям электромобилей, большинству из них не нужны. Примерно 70 процентов американцев, приобретающих электрические автомобили или подключаемые гибриды, достаточно состоятельны и купили бы их и безо всяких льгот.

Более того, люди, приобретающие электромобили, как правило, уже владеют современными и экономичными автомобилями с ДВС или гибридами; таким образом, экологический эффект от замены не столь ярко выражен. Такие выводы содержатся в докладе Национального бюро экономических исследований США, пишет 5 июня популярное сетевое издание Jalopnik.

Чаще всего на электромобили пересаживаются владельцы Honda Accord, Toyota Prius, Toyota Camry, Honda Civic, Toyota Corolla, Nissan Altima и Chevrolet Cruze, то есть достаточно экономичных и небольших семейных автомобилей и, как правило, не единственных транспортных средств в доме. Владельцы больших SUV, пикапов и тому подобных «пожирателей бензина» обычно избегают покупать электромобили, говорится в докладе.

В документе признается, что налоговые льготы все-таки оказывают некоторое воздействие на рост продаж электрокаров. Они влияют примерно на треть покупателей, в то время как 70 процентов людей приобрели бы электромобиль, даже если бы льгот не было. Более того, сумма налогового вычета в 7500 долларов составляет всего от 5 до 10 процентов цены новой Tesla S или Tesla X, что не для всех может служить решающим фактором при покупке. Но с 2019 года даже эта сумма начала уменьшаться, и к концу 2020 года эти выплаты исчезнут совсем.







Суммируя доклад, Национальное бюро экономических исследований США констатирует, что всякая новая технология, появляющаяся на рынке, сначала привлекает внимание более платежеспособной и заинтересованной в инновациях части людей. По мере проникновения эта технология становится все более массовой и более доступной по цене, вплоть до момента, когда приобрести такой товар сможет практически любой.

Авторы доклада напрямую не заявляют о неэффективности государственных мер налогового регулирования, однако предлагают обратить больше внимания на тех, кто мог бы хотеть приобрести электромобиль, но не может себе этого позволить, и на тех, кто ездит на «пожирателях бензина». Конкретных мер, которые сделают выгодными приобретение электрокаров этими категориями водителей, в документе не предлагается.