Шестнадцатый кандидат пришёл в Горизбирком. В губернаторы Петербурга собрался бывший глава Камчатской области

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июня получила документы шестнадцатого кандидата в губернаторы. Им стал представитель «Коммунистов России».

Как рассказали «Фонтанке» в Горизбиркоме, Михаил Машковцев принёс пакет документов в районе 14 часов. Конференция по его выдвижению состоялась со второго раза в понедельник, 3 июня.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Горизбирком принесли документы 15 желающих участвовать в выборах губернатора. Им предстоит собрать муниципальный фильтр для регистрации. Врио губернатора Александр Беглов был первым пришедшим в Горизбирком подавать документы ещё до его официального открытия. На выходных, 1–2 июня, муниципальные депутаты получили разнарядку поставить подписи в поддержку 12 кандидатов, чтобы те смогли пройти муниципальный фильтр для регистрации. Отметим, что Александру Беглову также предстоит собрать подписи 76 тысяч жителей. Подписи собрали с бюджетников, а также в вестибюлях метро.

Справка:

72-летний Михаил Машковцев родился в Минске, учился в Ленинграде. Трудовую деятельность начал токарем конструкторско-технологического бюро машин химических волокон в Ленинграде (1965—1969). С 1974 года работал инженером во ВНИИ мощного радиостроения им. Коминтерна (г. Ленинград). С 1990-го по 1991 год — второй секретарь Петропавловского горкома КПСС. В 1990 году был избран депутатом городского совета, в 1991—1993 гг. — член малого совета Петропавловск-Камчатского городского совета. С 1994-го по 1995 год — помощник заместителя председателя Государственной думы Геннадия Селезнёва. В марте 1995 года был избран депутатом, в апреле — председателем Законодательного собрания Камчатской области. С января 1996 года по должности входил в состав Совета Федерации Федерального собрания РФ, был заместителем председателя Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. В 2000–2007 гг. руководил Камчатской областью. 27 октября 2003 года против Машковцева было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и злоупотребления ими. Было указано, что в 2002 году в период лососёвой путины губернатор отдал приказ о безлимитном вылове рыбы, что нанесло ущерб ресурсам России. В августе 2004 года ему были предъявлены обвинения, однако он выиграл губернаторские выборы вновь, а дело было закрыто в 2005 году.





