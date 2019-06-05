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Авто
05.06.2019 19:41
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Слишком много стартапов: Китай собирается ввести ограничения для желающих выпускать электрокары

Несмотря на то что Китай – самый большой автомобильный рынок в мире, власти Поднебесной решили, что 486 компаний, собирающихся выпускать электромобили, – это многовато. Производителей намерены ограничить.

Государственные органы Китая собираются ввести новые правила для стартапов в сфере создания электромобилей, пишет Bloomberg. Они призваны поднять планку для производителей электромобилей, чтобы иметь более конкурентоспособных игроков.

В последнее десятилетие в Китае возникли сотни небольших компаний, занимающихся электромобилями. Это напоминает пресловутый «пузырь доткомов», который предшествовал краху огромного количества мелких интернет-компаний на рубеже 21-го века. Совершенно логично, что правительство Китая хочет предотвратить подобное развитие событий и ввести этот быстрорастущий бизнес в более-менее разумные рамки.

Суммарно китайские производители электромобилей с 2011 года уже сумели привлечь инвестиций на 18 миллиардов долларов, но, будучи раздробленными на сотни стартапов, эти инвестиции не работают должным образом. При этом, пишет Bloomberg, все весомее ощущается конкуренция между китайскими и иностранными производителями, в частности со стороны Tesla.



Согласно новым правилам, вступившим в силу в этом месяце, только «удовлетворяющим требованиям» компаниям будет позволено передавать свои проекты в массовое производство. При этом термин «удовлетворяющие требованиям» (eligible) в правилах не поясняется.

Правила выдвигают определенный набор требований к компаниям, выполнение которых, по идее, и должно делать их «удовлетворяющими требованиям». Например, исследования и разработки новых электромобилей должны производиться на территории Китая (прощайте, дизайн-бюро в Калифорнии и Европе). В эти разработки должно быть вложено как минимум полмиллиарда долларов за последние три года, и компания должна иметь потенциальный капитал не менее миллиарда юаней (145 миллионов долларов).

Большинство китайских автомобильных компаний предпочитают передавать собственно производство автомобилей на аутсорс, то есть другим компаниям. Так, например, фирма NIO, производитель одноименных электромобилей, на самом деле подрядила другую известную китайскую компанию – JAG – для сборки своих машин. Аналогично поступил и производитель электрических внедорожников Xpeng Motors, финансируемый гигантом электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd. и тайваньской Foxconn. Xpeng Motors заключил контракт на производство с Haima Automobile Group Co. на то время, пока будет строить собственный завод.

Большая часть китайских стартапов по производству электромобилей еще даже не представили свой первый коммерческий продукт. А теперь, после введения более жестких ограничений, возможно, уже никогда и не представят.

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