СКА подтвердил переход лучшего снайпера московского «Динамо»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий официально заключил с хоккейным клубом СКА контракт. Как передает пресс-служба армейцев, соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

СКА подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким!

Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22.



Приветствуем Дмитрия в Петербурге! pic.twitter.com/x5Go2A0Dss — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 июня 2019 г.







Ранее сообщалось, что в год Кагарлицкий будет получать 70 млн рублей https://www.fontanka.ru/2019/06/05/088/ . Дмитрий Кагарлицкий – воспитанник череповецкого хоккея. В прошлом сезоне играл за московское «Динамо», став лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате. Всего на его счету в «регулярке» – 61 (24+37) очко в 61 матче и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф.