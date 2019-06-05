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05.06.2019 18:15
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Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева. Ранее 75-летний сотрудник ЦНИИмаш отказался дать показания на него

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, который являлся учеником фигуранта уголовного дела о госизмене 75-летнего учёного из ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева. Об этом 5 июня сообщает «Интерфакс»  со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«У нас есть информация о задержании, но документов нет. Мы предполагаем, что по этому делу (дело Кудрявцева. – Прим. ред.)», – рассказал юрист, уточнив, что обыски и задержание Романа Ковалёва состоялись в минувший вторник.

Комментариев от ФСБ, которое ведёт дело учёного Кудрявцева, а также от МФТИ или Лефортовского суда Москвы, где обычно рассматриваются ходатайства об арестах фигурантов подобных уголовных дел, пока не поступало.

Из открытых источников известно, что Роман Ковалев – кандидат физико-математических наук, в настоящее время занимает должность зама завкафедры космических летальных аппаратов института. Его специализация – «Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли». Ковалёв – соавтор ряда научных работ с Виктором Кудрявцевым.



75-летний учёный был арестован летом 2018 года. По версии следствия, он передавал секретные данные научному институту в Брюсселе, с которым работал ЦНИИмаш. Якобы данные могли использоваться при создании нового вооружения. Сам Кузнецов обвинения не признаёт. Адвокаты учёного утверждают, что он не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет, а сама совместная с бельгийцами программа была утверждена на правительственном уровне. При этом отчёты по программе публиковались в открытом доступе.

В «Роскосмосе» сообщали, что следственные действия стали результатом внеплановой проверки ЦНИИмаш, и все сотрудники подведомственных структур госкорпорации будут проверены после дела Кудрявцева.

Родственники арестованного учёного сразу после ареста указывали на его слабое здоровье и необходимость замены ареста на более мягкий вариант меры пресечения. Осенью 2018 года российские правозащитники, ученые РАН и деятели искусства обратились к Владимиру Путину с просьбой освободить Кудрявцева из СИЗО.

В январе 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фактически подтвердил версию следователей ФСБ, когда заявил, что не готов поручиться за Кудрявцева.

«Иногда меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию ... странно, что это ученый в возрасте, а значит, давно должен знать, что к секретам надо относиться на «вы», — сказал Рогозин.

Через несколько месяцев после ареста стало известно, что Кудрявцев отказался от сделки со следствием, условием которой было смягчение меры пресечения после признания вины и дачи показаний на своего ученика и коллегу Романа Ковалёва.

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