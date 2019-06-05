Неваляшка, гранатомет и 8-метровая кухня министра. «Фонтанка» посмотрела, что приготовили участники ПМЭФ-2019

На петербургском форуме показали СКК и покрасили неваляшку. Нечасто напротив президентского автомобиля увидишь гончара в рубахе и девушку, одетую в мусор.

Первым человеком, встреченным в «Экспофоруме» в «нулевой» день, оказался мужчина, который с настороженным видом водителя, припарковавшегося в неположенном месте, менял номерные знаки выставленного на стенде автомобиля. Впрочем, менял наоборот: «слепую» табличку на подписанную, из которой даже дилетант бы понял, что перед ним новая модель известного внедорожника. В этом смысле на форуме ничего не меняется из года в год – машины где стояли, там и стоят, готовые к селфи с автолюбителями. Правда, в этом году у немцев конкуренция – рядом запарковался «золотой» Aurus и судя по количеству людей, президентский статус для наблюдателей важнее бренда.

Прежним остался и подход к подбору персонала: у большинства стендов – модельного вида девушки в корпоративных цветах. Однако самыми заметными в итоге оказались три, о внешности которых можно судить только по косвенным признакам: замотанные с ног до головы в одежду из мусора - пакетов, лохмотьев, одноразовой посуды, бумаги (правда, рыбья голова оказалась муляжом). На вопрос, не завидуют ли они коллегам в приталенных пиджаках и мини-юбках, девушки устало ответили, что и такое в их жизни уже бывало. Фотографирующиеся с ними участники форума нервно одергивали одежду и поправляли прически, как будто боясь невыигрышно выглядеть даже на таком фоне. Рядом разместили квази-классическую кухню с кастрюлями и холодильником, на котором красовался довольно странный набор «магнитов из путешествий»: Тулуза, Саратов и Бердянск.

Стенд принадлежит Российскому экологическому оператору, созданному для курирования мусорной реформы в регионах страны. Отсюда и замысел: человек из кухни в 2 шага выходит во двор, где – внимание – стоят баки для раздельного сбора отходов. Картонные барные стулья смотрятся не слишком устойчивыми, микроволновка на холодильнике расположена чересчур высоко для миниатюрной хозяйки – ну так и реформа пока местами превращается в профанацию, прозвучало на сессии с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Министр признался, что, когда погрузился в тему, «стало страшновато», а создание по сути новой отрасли в России – самая сложная реформа в новой истории страны. Однако поставленные президентом цели он выполнять готов и в успехе уверен. На вопрос, как россиянам заниматься сортировкой мусора в шестиметровых кухнях, Кобылкин ответил, что у него получается (правда и кухня у него ого-го, 8 метров). Не обошлось без вопросов про сдачу стеклотары в магазины: министр «за», но пока не готов говорить о скидках в магазинах для тех, кто в личном порядке оберегает экологию.

В погоне за министром природных ресурсов, к сожалению пришлось пропустить довольно колоритное, судя по пресс-релизу, событие. «Мэрия Котовска презентует проект «Улица Никольская», – говорилось там. – По задумке, на одной из улиц моногорода появится пространство, где постоянно смогут выступать музыканты, работать художники, будут организованы творческие мастерские… Создатели знаменитой неваляшки намерены открыть здесь точку по продаже фирменных игрушек. Кроме того, производители полюбившихся детям «лизунов», кинетического песка и нелипкого пластилина хотят продавать на улице свои сувениры». В завершении обещали, что мэр города распишет одну из неваляшек.







Главу города удалось поймать уже после мероприятия. «У нас 319 моногородов в России, в каждом решили сделать свой «арбат», – рассказал Алексей Плахотников. – Вот мы выиграли конкурс, получили из федерального бюджета 75 млн рублей, добавили своих денег и сделали такую улицу в парке, будут кафе, неваляшки будут продаваться».

На вопрос, почему именно неваляшки, мэр посерьезнел. «Вообще-то у нас основное производство – пороховой завод, – уточнил он, – но есть и игрушечное, и неваляшка – самая несгибаемая игрушка, символ города. Вот я ее расписал – и вам дарю». Это было кстати: более крупных неваляшек на стенде уже разобрали, оставалась парочка, но, по слухам, предназначались они для высоких гостей. «Может, Шувалову (глава ВЭБ, курирует развитие моногородов – прим.ред) подарю, – рассказал Плахотин, а потом вспомнив что-то добавил. – Хотя я вообще-то ему уже дарил».

По данным «Фонтанки», подписная программа петербургского стенда в этом году скромнее, чем в 2018-м. Оно и понятно, часть заявленных проектов за год так и не пошли дальше соглашений о намерениях. Наблюдатели ждут старта Широтной скоростной магистрали (но это не точно), новостей по Бронке, Красному Бору, газпромовскому яхт-клубу и некоторым другим вопросам.

Хиты самой петербургской экспозиции в этом году – СКК и Кронштадт. На видеопрезентации спортивно-концертного комплекса после реконструкции обещают подземный паркинг на 734 места и наземный на 1436, 2 арены, рестораны, зону VIP и VVIP, облагороженную вокруг территорию – видимо, с футбольными полями. Выглядит красиво; на главный вопрос – снесут нынешнюю арену или будут реконструировать – ответа нет и пока не предвидится.

О вдохновенном и многомиллиардном проекте реконструкции кронштадтских фортов «Фонтанка» рассказывала подробно, на ПМЭФ можно будет посмотреть на объемные макеты. Рядом – еще одна презентация: «Кронштадтский берег» стоимостью 1,9 млрд рублей. Оператором проекта значится «Балтийская школа экологии и спорта» (учредители - «Аварийно-спасательный центр Водоканала», сам Водоканал и Санкт-Петербургский парусный союз) , срок реализации – до 2025 года. В итоге город должен получить две благоустроенные марины – в том числе с эллингом для зимнего хранения судов, школу для обучения детей яхтенному спорту, яхт-клуб и рекреационный комплекс.

Стенды топов бизнеса описывать нет смысла – там все шикарно и однотипно, как обычно. Выделяется «Газпром нефть», у которой на огромном экране завораживающая «Трансформация»: что-то вроде подвижной абстрактной картины, на которой закольцован пятиминутный цикл движения огромного количества точек. К этому, само собой, приложен трактат о символическом значении слова «трансформация» для компании, однако интереснее было поговорить с автором, художником Максимом Жестковым. «Мы создали виртуальный аквариум, который наполнили миллиардом частиц, – объяснил Жестков на пальцах. – И мы их попросили подчиняться поведению различных сил, которые пытаются быть похожими на природные. Сейчас тут будут дуть ветры. А вот теперь, уважаемые точки, вы будете подчиняться тому же алгоритму, в котором расслаивается лед». В какой-то момент показалось, что художник в тему форума описывает взаимоотношения государства и бизнеса. В общем, понятнее не стало, лучше самим увидеть.

На одном из стендов в павильонах форума живописно скучал сотрудник, отложив в сторону, словно карандаш, модель гранатомета. Оказалось, что компания производит симуляторы для отработки боевых действий. «У нас есть симуляторы целых комнат для их зачистки, – похвастался собеседник. – С весогабаритными моделями, с имплантированной в шлемы гарнитурой виртуальной реальности. Сейчас, правда компьютер немного нагрелся и отдыхает». Зато у «Калашникова» на стенде все реальное, мужчины толпятся, как в «Детском мире». Но настоящий энтузиазм – весь в науке. 150-летие периодической таблицы Менделеева ученые отмечают роскошно: на форуме, например, можно сходить в химический бар и на свой страх и риск выпить что-то кислотного цвета. За соседним столом факультет наук о материалах МГУ рассказывает о том, что перовскит в солнечных панелях, если его удастся запустить в серийное производство, убьет привычные кремниевые модели за счет более высокого КПД.

По главному променаду форума, где кстати проложена велодорожка, разбросано несколько спойлеров. На стенде «ЕвроХима» алеет штурвал, на котором недвусмысленно написано: «Открытие завода по производству аммиака в городе Кингисепп. 7 июня 2019 года». Чья рука повернет его в пятницу, пока не ясно. Недалеко притих до завтра красный человекобразный робот: уточнить у стоящей рядом девушки, что он умеет, не удалось. «Мы не вместе, – ответила она. – Но я слышала, как он разговаривает». Молчаливый андроид, судя по всему, тяготеет к обширному стенду Russia Extends, который представляют несколько организаций, в том числе ВЭБ.РФ и Российский экспортный центр. Диапазон у российского экспорта могучий: с самого утра прямо напротив современных замков для парковки велосипедов угрюмый мужчина за гончарным кругом заканчивал очередную крынку. Костюмы – наши, родные; гончарный круг, судя по шильдику, японский.

Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"

Чуть поодаль – еще один робот, но это уже более привычная свита «Сбербанка». Очередной R2D2 с логотипом банка предназначен для рутинной доставки в пределах одного офиса – например, документов. Пока шла презентация, робот подъехал к корреспонденту и вежливо попросил: «Пожалуйста, позвольте мне проехать». «Да, – оживился сотрудник стенда, – установлены сенсоры, которые позволяют ему автономно перемещаться среди людей. Он съездил, когда здесь пусто было, построил карту, сейчас актуализирует, нанося на нее препятствия: люди, животные». Поглядев вокруг на спешащих людей в однотипных костюмах, добавил: «Другие роботы…».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года – под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема обозначена так: «Формируя повестку устойчивого развития». Программа делится на 4 тематических блока: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и «Человек – прежде всего». О том, где лучше не ездить во время форума, куда не пустят повеселиться посторонних и кто на всем этом заработает - читайте на «Фонтанке».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»