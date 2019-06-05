Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина отказался признать свою вину
Гражданин Армении Нарек Степанян, которого следствие считает одним из участников драки в Московской области, не признал свою вину в хулиганстве.
«Вину по предъявленному обвинению он не признал», – цитирует https://tass.ru/proisshestviya/6511797 5 июня заявление следователя в Красногорском городском суде ТАСС.
Бармен увеселительного заведения в деревне Путилково Красногорского района Московской области имеет временную регистрацию в этом населенном пункте, как выяснилось в ходе судебного заседания.
Степаняна обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").
Справка:
Бывший ефрейтор ГРУ 24-летний Никита Белянкин ночью 1 июня вступился за избиваемых у паба в деревне Путилково. В результате драки он был убит ударом ножа в сердце. По подозрению в убийстве задержаны четыре человека.