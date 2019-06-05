На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» доступна ипотека под 5,5% годовых от МТС Банка

ГК «Эталон»

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») совместно со стратегическим партнером – ПАО «МТС-Банк» – запустила ипотечную программу с субсидированной процентной ставкой.

Размер ставки по данной программе составляет всего от 5,5% годовых. Программа распространяется на покупку квартир в строящихся корпусах квартала «Галактика», а также в жилых комплексах «Дом на Блюхера», «Охта Хаус», «Галактика.Премиум», «Эталон на Неве», Fusion и «Дом на Космонавтов».

Ставка от 5,5% годовых действует в течение первых двух лет ипотечного кредитования с последующим повышением ставки от 10,1% годовых на весь оставшийся срок кредитования в случае оформления комплексного страхования. Такой способ будет удобен для клиентов, которые планируют в первые два года погасить ипотечный кредит полностью или выплатить его большую часть, например, после продажи недвижимости.

Максимальный срок кредитования составляет до 25 лет. Сумма кредита – от 1 млн рублей до 25 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.mtsbank.ru

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости с использованием кредитных средств можно в офисе «Эталон ЛенСпецСМУ».

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/