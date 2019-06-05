В Зеленогорске ликвидировали пожар на стройбазе «Вимос». Спасатели боролись с огнём больше 12 часов

Спасатели ликвидировали возгорание на строительной базе «Вимос» в Зеленогорске к 16.52 5 июня. Об этом сообщается на сайте МЧС Петербурга.

Огонь охватил площадь в тысячу квадратов на Красных Курсантов, 16. Сообщение о возгорании в чрезвычайное ведомство https://www.fontanka.ru/2019/06/05/006/ поступило в 3.40. Пожару присвоили ранг №2, к восьми утра его снизили до первого.

Окончательно победить огонь удалось только ближе к концу рабочего дня. Трудности спасателям создавали большая площадь помещения и завалы.





