ФСБ отчиталась о ликвидации «Свидетелей Иеговы» в Крыму. По данным правозащитников, общее число преследуемых иеговистов превысило 150 человек

Федеральная служба безопасности раскрыла и пресекла деятельность ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Севастополе. Организация запрещена в России. Соответствующее решение Верховного суда остаётся в силе с апреля 2017 года.

Деятельность иеговистов в самом новом субъекте РФ организовал местный житель, который проводил собрания интересующихся сограждан. Сейчас он является фигурантом уголовного дела об организации деятельности экстремистской группы, сообщает 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на крымское управление ФСБ. Мера пресечения мужчине не избрана.

Представители спецслужбы отрапортовали, что в квартирах «предполагаемых членов ячейки» нашли и изъяли «более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации».

О пресечении деятельности «Свидетелей Иеговы» в Ялте ФСБ отчиталась в марте 2019 года.







В феврале был вынесен первый уголовный приговор представителю «Свидетелей Иеговы, гражданину Дании Деннису Кристенсену. Проживший почти 20 лет в России иностранец получил шесть лет колонии по части 1 статьи 282 УК РФ – «Организация деятельности экстремистской организации». Процесс вызвал широкое обсуждение в мире. Представители ряда иностранных государств назвали его лакмусовой бумажкой, по которой можно судить об уровне свободы совести в РФ.

В Кремле после приговора заявили, что здравый смысл не может быть критерием оценки в таких вопросах.

«В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной. Это является приоритетным в определении ситуации, – сказал 7 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. – Здравый смысл — это то, что также не должно, не может быть отодвинуто на задний план. Здравый смысл, конечно, должен присутствовать везде, всегда и постоянно. Но он не может быть критерием».

Преследования «Свидетелей Иеговы» продолжаются по всей стране, в том числе на Камчатке, Ханты-Мансийске, Сургуте и других регионах.

«Свидетели Иеговы» составляют 20% всех российских просителей убежища в Финляндии. Однако в девяти из десяти случаев северный сосед РФ отказывает в предоставлении убежища.

«Риск преследования относительно низкий», – объяснила печальную для иеговистов статистику представитель Миграционной службы Суоми Ану Карппи. В то же время финские СМИ сообщают, что спецслужбы РФ следят за такими гражданами, даже если им удалось получить политическое убежище в этой стране.

Ранее стало известно, что «Свидетелей Иеговы» в Финляндии лишили права не служить в армии.

Из более чем 400 человек в списке российских «политических заключённых» международной правозащитной организации «Мемориал» 220 лиц преследуются за религиозные убеждения. Из них 154 человека являются представителям «Свидетелей Иеговы». Правозащитный центр «Мемориал» включён Минюстом РФ в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».